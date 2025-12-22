隔20年《東京計程車》再合作！木村拓哉罕見告白 為「他」什麼都願意演

木村拓哉演出電影《東京計程車》。天馬行空提供

電影《東京計程車》是木村拓哉繼《武士的一分》後再度與山田洋次導演合作，導演山田洋次表示，希望透過這部作品展現出木村拓哉在其他作品中所沒有的溫暖面貌。對於此次時隔近20年再合作，木村拓哉表示，「只要山田洋次導演覺得我可以演出他的作品，什麼角色我都願意演！距離上次合作已經過了很多年，導演現在都94歲了，不過他好像只是年紀增長，其他什麼都沒有改變。」

一場旅途接近尾聲，木村拓哉與倍賞千惠子漫步在繁華的橫濱街頭的戲，倍賞千惠子突然興高采烈地詢問木村拓哉：「我可以挽著你的胳膊嗎？」木村拓哉立刻伸出胳膊表示：「當然可以。」簡單的互動卻充分傳達出人與人之間最真摯的善意，也展現出導演山田洋次多年來擅長的細膩人性刻畫功力。

倍賞千惠子（右）突然興高采烈地詢問木村拓哉（左）可否挽著胳膊。天馬行空提供

木村拓哉也回憶起拍攝現場的氛圍，坦言現場完全沒有劍拔弩張的氣氛，但山田導演對作品的要求真的非常嚴格，從讀本開始就非常要求演員們的細節。到了拍攝第一天，就聽山田導演的老班底們說，第一天通常是拍不到可正式使用的鏡頭，因為導演看回放時，只要有一點點不滿意的地方，就會要求重拍，「這樣的狀況就連資歷輝煌的倍賞女士都習以為常，完全沒有任何抱怨！」

他也笑稱，開拍前倍賞千惠子和山田洋次導演還一起去看了他的演唱會，倍賞千惠子也興奮分享：「我當時還跟著粉絲們一起歡呼、揮舞螢光棒呢！」她也表示，親身感受過木村拓哉的舞台魅力後，對於他要如何演繹一位辛苦工作完成女兒夢想、成天被各種帳單追著跑的普通計程車司機感到好奇不已，「木村拓哉的表演深深打動了我，他每天都在進步，這讓我覺得跟他一起工作的我也必須做出改變！」

倍賞千惠子（右）和木村拓哉（左）有多場對手戲。天馬行空提供

計程車司機宇佐美浩二（木村拓哉 飾）的生意上門了，預計從東京柴又出發，前往神奈川葉山的一處療養院，乘客是85歲的高野女士（倍賞千惠子 飾）。旅途中，兩人逐漸對彼此敞開心扉，高野女士提出了一個請求，想趁此機會「好好看看東京的最後風景」，於是宇佐美依照她的要求，開車前往東京各地。同時，高野女士也娓娓道出自己過去不平凡的人生。《東京計程車》將於12月24日在台上映。



