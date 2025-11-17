隔30年辦亞洲技能賽 勞部：讓世界看到台灣技術

（中央社記者張雄風台北17日電）勞動部今天舉辦2025亞洲技能競賽啟航典禮，台灣將有49名國手在44個職項出賽；也是睽違30年，台灣再次擔任主辦方，勞動部表示，要在自己家鄉證明，台灣的技術是世界看得到的。

2025亞洲技能競賽將於今年11月26日至30日在台北南港展覽館舉行，是台灣睽違30年再度獲得國際性技能賽事的主辦權。勞動部勞動力發展署今天在台北喜來登大飯店舉行「2025第3屆亞洲技能競賽奪金啟航典禮」。

本次競賽共有來自28國共約300多名的選手參賽，競賽項目共有44個職項，其中台灣共有49名國手會在44個職類展現技藝。

勞動部長洪申翰致詞時表示，2025年亞洲技能競賽將在台灣舉行，台灣已等待30年；再次以主辦國身分迎接國際賽，這不只是榮耀，更是一份責任，主辦目標是在自己的家鄉向世界證明，台灣的技術是世界都看得到的。

洪申翰指出，「技能，其實就是最強的國力」，選手們都是經過長時間訓練與無數次挑戰，才能從各職類中脫穎而出，成為「台灣之光」；透過競賽，能讓世界看到台灣的年輕人不只懂技術，更懂創新，不只懂手作，更懂思考。

洪申翰說，勞動部將致力於提供舞台和機會，讓企業能夠進入培訓系統，目的是讓訓練更貼近真實的產業，使學技能不只是手感，更要能解決產業的問題，將技能與職場需求真實連接起來，最大目標是讓選手比完賽後，能夠回到產業中，讓技能發揮價值。

亞洲技能競賽是由亞洲技能組織（WorldSkills Asia）舉辦，勞動部表示，該組織是國際技能組織區域性組織，由阿拉伯聯合大公國發起籌組、於2018年成立，現有29個會員國，台灣為創始會員國之一。

勞動部說，本次賽事也是2026年上海國際技能競賽的前哨戰。上一屆（2023年）亞洲技能競賽，台灣國手奪下12金6銀4銅3優勝的佳績，在所有參賽國家中名列第一。（編輯：陳清芳）1141117