「隔4年」再有飛安事故 F-16戰機失事案已10件

空軍F-16戰機於2026年1月6日發生花蓮外海墜海意外，這是繼2022年嘉義F-16V事故後，時隔近四年再度發生的重大飛安事件。回顧F-16在台服役紀錄，自1998年首起澎湖外海失聯案至今，已累計發生十起墜機事故，引發各界高度關注。



盤點過去F-16失事紀錄，首起意外發生於1998年，當時兩名飛官在澎湖外海訓練時失聯墜海；隔年1月，台東太麻里山區再傳撞山意外，造成兩名飛官不幸殉職。隨後在1999年6月及8月，以及2008年、2013年、2018年、2020年，皆陸續發生戰機撞山或墜海事故。

而最近一次令人印象深刻的事故發生在2022年1月11日，當時全台首架F-16V在嘉義東石外海墜毀。事發隔日晚間，搜救人員投擲照明彈徹夜照亮夜空，全力搜尋失聯飛官陳奕。當時陳奕的父母曾在岸邊聲聲喚兒，哭喊著要兒子快點回來、爸媽都在等他的畫面，至今仍令人鼻酸。

針對此次1月6日發生的花蓮外海墜機案，國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，戰機意外的肇因通常不外乎機械故障或人為因素。但他初步觀察分析，由於該名飛官具備相當的飛行經驗，加上F-16戰機後續都經過相當程度的構改與升級，因此推測本次事故由機械因素導致的可能性相對較高。



F-16戰機再次發生飛安事故，確切原因究竟是機械故障抑或人為操作所致，仍待軍方後續調查釐清。

