隔6年 北車下月聯合防災演練

台北車站及捷運中山站日前發生隨機攻擊事件，多位立委質疑台北車站等多鐵共構車站演練頻率過低、橫向聯繫未整合，交通部應訂定統一標準。交通部長陳世凱表示，明年一月底將辦理聯合防災演練，承諾三個月內針對各交通場站研擬一套防災標準。

交通部昨赴立法院進行元旦假期及春節連假交通運輸維安專案報告，立委李昆澤指出，大眾運輸場站應有系統性處理場站安全問題，在面對無差別攻擊時，需建立更完善的防禦。以台北車站為例，上一次實際演練已是二○一九年，二○二一年、二○二四年僅採桌上兵推。

北車九大系統共有一九五○多個ＣＣＴＶ鏡頭、四十八個分割畫面，但常態配置人力僅二至三人，基礎設施不足，易現漏洞。再者，各單位業務協作易發生斷點、權責不清，導致事發時反應不及。

立委洪孟楷說，不管是交通部主管的台鐵及高鐵、各地方政府轄管的捷運公司，以及航空站、商港等人潮聚集的場站，政府都應訂定一套防災標準，不要有化外之地。

