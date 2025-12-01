隔9年一樣受歡迎！《動物方城市2》全球賣破175億 胡尼克狂被示愛

【緯來新聞網】《動物方城市2》睽違9年推出，自11月26日於全球各地上映，短短5天全球票房已累積高達5.56億元美金（約175億元台幣）；台灣的票房同樣表現亮眼，目前累積約1.47億元台幣，穩坐冠軍寶座，也榮登迪士尼與皮克斯影史開片最賣座的動畫電影。

胡尼克（左）和哈茱蒂深受影迷喜愛。（圖／迪士尼提供）

《動物方城市2》口碑也同樣好評，爛番茄影評網站給予91影評高分評價，觀眾們紛紛發表對動物界天菜「胡尼克」的喜愛，封他為夢幻理想型。



胡尼克是隻身材苗條的狐狸，還有一雙慧黠深情的綠色大眼和獨特的紫色鼻子，不但聰明機智、有點賤嘴又偶爾壞壞，配上慵懶的語調、幽默的個性和性感的微笑，讓他成為不折不扣的萬人迷。

胡尼克走萬人迷路線。（圖／迪士尼提供）

而為胡尼克配音的著名演員傑森貝特曼同樣功不可沒，他自信地說：「是的，我身上確實有狡猾、諷刺和慵懶的一面，我媽媽是英國人，她教會我這種冷幽默。不過，我曾問迪士尼是否要用更特殊的口氣表達個性，工作人員竟回不用，『你聽起來已經夠狡猾了』。」



「哈茱蒂」配音人吉妮佛古德溫則坦承，無法和傑森貝特曼待在同一個房間裡錄音，因為會不斷笑場。導演拜倫霍華德對此表示：「尼克與茱蒂之間有不可否認的化學反應，意味著大家對他們的喜愛。由於《動物方城市2》的故事緊接著前集劇情的幾週後展開，我們得以讓那種化學反應持績下去，相對的也存在許多衝突和樂趣。」

