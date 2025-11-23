隔909日！ 西甲巴塞隆納重返「諾坎普」 4萬5000球迷同歡
西甲豪門巴塞隆納的主場「諾坎普球場」，終於迎來球迷進場。4萬5000名巴薩球迷在賽後施放煙火，除了慶祝球隊贏球，也要慶祝諾坎普球場再度對外開放。原來諾坎普從2023年開始整修，預計將座位擴大到10萬5000人；只是改建工程不順利，原本預計去年就能部分開放，結果直到現在，才終於讓球隊回家。
西甲豪門巴塞隆納終於在時隔兩年後重返諾坎普主場，於當地時間週六以4比0擊敗畢爾包競技，球迷們無比興奮。這座自1957年以來一直是巴薩之家的球場，經過2023年夏天開始的大規模整修工程後，目前僅開放部分座位供球迷使用。整修計畫包括加裝天花板並擴增座位至10萬5000個，完工後將成為歐洲最大足球場，但球迷們可能要等到2026年才能完整體驗這座宏偉球場。
比賽結束後，諾坎普球場上空綻放絢麗煙火，照亮了西班牙巴塞隆納的夜空，慶祝主場球隊的勝利和球場的重新開放。球迷們走出球場後依然興致高昂，紛紛拉起布條、高唱巴薩隊歌，場內場外同樣熱鬧非凡。一位巴塞隆納球迷表示，他們真的很期待能回到這裡，雖然暫時使用的Montjuic球場也很棒，但就是不一樣，諾坎普擁有一種獨特的魔力，讓人感到不可思議。他強調，所有球迷聚在一起的感覺太棒了，就像是一種信仰。
不僅球迷開心，巴薩的球員和教練團隊也難掩興奮之情。西甲巴塞隆納總教練Hansi Flick表示，對於所有人來說，包括球員、工作人員和教練們，這都是一場別具意義的比賽，對球迷來說當然也是如此。他認為回到這個球場的感覺不可思議，而且他們還以4比0的比分贏得了3分積分，更為這場勝利增添了意義。
諾坎普球場自1957年開始就一直是巴薩的家，此次整修工程始於2023年夏天。除了加裝天花板外，還計劃將座位擴增至10萬5000個。雖然巴塞隆納現在能夠回家比賽，但諾坎普目前只開放部分座位給球迷使用。想要完整體驗這座即將成為歐洲最大足球場的宏偉建築，球迷們可能還需要等到2026年才能如願。
