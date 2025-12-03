障團促修身權法 石崇良允最快年底前送立法院

（中央社記者曾以寧台北3日電）30多個障礙團體今天齊提修「身權法」等3項訴求。衛生福利部長石崇良親自與障團會談後，預估最快這個月就可把法案送入立法院；未來長照涉及身障者使用部分，也將邀障團共同討論。

台灣身心障礙者自立生活聯盟等30多個障團，今天齊在行政院前提出儘速修訂「身心障礙者權利保障法」、確保障礙者在政策中的代表性與決策權、並建立無障礙與社區支持系統以落實自主生活等3項訴求，再到衛生福利部向部長石崇良陳情。

歷經逾1個鐘頭的共同會談，石崇良在會後接受媒體聯訪表示，確實身權法修得比較久，因為在先前預告草案後，收了很多意見，因此業務單位一直在彙整，目前已在行政院審查中，已到最後階段。

石崇良說，修法草案中，將提升各級政府所組成的身權小組中，身障者占諮議委員名額比例的保障。預估最快這個月、慢的話下個月，法案就會送入立法院；雖然各方對此次版本有很多意見、無法全部收納，不過總是到立法院進一步討論，「往前一步就是進步，進度會努力推進」。

長照3.0明年將上路，各界關心如何有效整合身障資源。石崇良說，過去確實發現長照有彈性不足問題，對障礙者來說雖有資源卻不合用，對此社會及家庭署已有腹案，但仍需整合，因此會再進行跨單位的整理，盡快提出新方案、盡快上路。

石崇良說，修法比較需要時間，但長照3.0這樣的中長期計畫，與行政服務、施政計畫等，都比較容易滾動式調整。長照涉及身障者使用部分，也將會邀請身障者共同參與計畫訂定，以達到合用、關照所有不同需要的目標。

氣象局預估今晚至明晨平地低溫約攝氏15至18度，障團卻預計夜宿行政院前。石崇良說，未來將讓障團意見表達管道能夠暢通，讓大家不用再冒著寒風表達訴求。

台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長林君潔表示，過去與政府間雖頻繁開會，卻無法有效溝通，也始終未獲得與有決策權的長官對等討論的機會；這次是首次接觸石崇良，對於部長願意傾聽，非常感謝。

林君潔說，石崇良非常平易近人，也很願意傾聽，不過這次的討論僅是開始。身權法已經十幾年沒有大修，雖然工程浩大，但是「有心就可以有好的開始」，盼修法盡快送入立法院。（編輯：李亨山）1141203