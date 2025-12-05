障團指北車無障礙設施不便 4訴求籲全面改善

（中央社記者曾以寧台北5日電）身障團體今天指出，推算每天會有近3萬名身障者進出台北車站，僅少數樓梯有附掛升降平台，指示不明確也不連貫，身障者行走艱難，提出全面改善台北車站無障礙設施等4項訴求。

台鐵北區營運處長王兆賢現場回應表示，若要下到月台，有月台電梯可用，不過針對使用附掛式無障礙電梯時，可能需要6到10分鐘等待時間，確實時間較長，將對此檢討，縮短應變時間；至於無障礙設施指標與出口引導，會與高鐵公司合作，評估改善方式，讓台北車站對身障者更加友善。

中華民國身心障礙聯盟、中華民國脊髓損傷者聯合會、台北市脊髓損傷者協會、新北市脊髓損傷者協會、台北市盲人福利協進會、台灣失智症協會、中華民國聾人協會、台灣輪椅人協會，以及脊髓損傷社會福利基金會等多個身障團體共同發起「台北車站無障礙路線體驗行動」。

身心障礙聯盟常務監事、脊髓損傷社會福利基金會副董事長、台灣無障礙設施規範起草人之一的劉金鐘，現場與民進黨立委郭昱晴、國民黨立委陳菁徽體驗從台北車站大廳，操控輪椅找尋路線下到地下1樓過程可能遭遇的障礙。

劉金鐘說，若要從台北車站1樓大廳通往地下1樓，無障礙設施僅有1部附掛式樓梯升降平台，且須等待6到10分鐘由工作人員操作；通往2樓的無障礙設施則沒有指示標誌，且須經過無雨遮的廣場，繞行到戶外空間，對使用輪椅或推車的民眾高度不便。

劉金鐘指出，台北車站每日旅運量超過50萬人，也是國家首都重要門面，以全台5.1%身心障礙者人口推算，理論上每天會有約3萬名身障者進出台北車站特定區，卻標示不清、指示中斷、路線繞行，讓身障者遭遇重重阻礙。

台北市盲人福利協進會常務理事呂鴻文舉日本東京車站為例，視障者進入車站後，可持續沿引導磚找尋方向，不須另外尋求協助。台灣軌道設施雖有完善協助措施，讓人相當感謝，卻需要請託工作人員或志工協助，若設施夠完善，可以減少人力耗費，也可以讓身障者不用一直麻煩別人。

障團提出4項訴求。第1，全面改善台北車站特定區的無障礙設施，包含提升電梯數量與位置配置，並確保替代路線。

第2，建置連續、明確且不中斷的無障礙指示系統，因目前的標示零散、模糊，需重新整合，能明確標示與方向指引，讓民眾好理解及辨識。

第3，提升資訊透明度，建立可查詢的無障礙動線圖資；政府網站及地圖平台應提供正確設施資訊，讓使用者能提前規劃路線。

第4，培訓站務人員理解並具備基本的辨識與應對能力，在失智或疑似失智旅客表現出困惑或需要協助時，主動提供支持。（編輯：管中維）1141205