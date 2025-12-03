障礙團體悼念長照殺人事件 籲修法落實自主生活

（中央社記者曾以寧台北3日電）30多個障礙團體今天在行政院前高喊「制度不健全，沒有自主權」，追悼近8年間84起長照殺人事件，呼籲修正「身心障礙者權益保障法」，建立無障礙與社區支持系統。

今天是國際身心障礙者日，台灣身心障礙者自立生活聯盟、台北市新活力自立生活協會、台灣障礙青年協會等30多個障團，齊在行政院前提出3項訴求，再到衛生福利部向部長石崇良陳情，並預告將於今晚夜宿行政院前，表達對於行政機關的不滿。

廣告 廣告

訴求指出，要求政府儘速修訂「身心障礙者權利保障法」，納入反歧視、合理調整等內容；確保障礙者在政策中的代表性與決策權；並建立無障礙與社區支持系統，落實自主生活，讓障礙者生活自主無礙，讓家屬有更多空間生活。

台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長林君潔在會中表示，今天的行動是「追悼身心障礙權利已死」，因從2017年至今8年間已發生84起長照殺人事件，且這些悲劇並非個人問題，而是制度失能所導致。

林君潔指出，3年前，障礙團體與公民團體共同推動修法，希望以身心障礙權利公約（CRPD）精神作為核心，使法條更符合當代潮流及需求，卻屢屢受阻。而社會上，照顧者與障礙者家庭持續面臨生活困境、權利受限、申請輔具困難、社會環境處處都是障礙、個人助理服務不足甚至被排除等多重困境。

台灣障礙者權益促進會副秘書長劉于濟指出，政府雖已加入身心障礙權利公約，全台126萬名身障者的生活品質卻不升反降、服務遭到限縮。國內政策、服務多以家屬為導向，而非以身心障礙者導向，導致身障者反而持續處於「被照顧、被可憐」的地位，難以真正達成自立生活。

「殺人並不是浪漫故事」，台灣失序者聯盟理事長王修梧指出，近年許多輿論在討論照顧殺人事件時，過度淡化、合理化障礙者的死亡，但這在台灣已經不是單一事件，而是制度該往哪裡走的選擇，因此反對任何形式的「仁慈殺人」，盼勿再有障礙者的生命被放棄。（編輯：陳清芳）1141203