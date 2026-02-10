障礙賽? 國1埔鹽段驚見"輪胎皮" 15車慘受害

中部中心／李文華 彰化報導

國道一彰化埔鹽路段，驚傳有"地雷"連環爆？！6日晚間，有駕駛在國道上，突然撞到不明物體，整台車劇烈晃動，嚇壞車上所有人，右側路肩還停了好幾台受害車輛及拖吊車，警方後續追查發現，兇手竟是一塊從聯結車上掉落的輪胎皮，初步清查至少有15台車受害。

轎車在國道上，直直向前行駛，但開著開著，突然間哐啷一聲，整台車劇烈晃了一大下，但再往前開一些，右側路肩，怎麼也滿滿都是車？

國道撞不明物體 路肩停數輛車"等待拖吊"（圖／翻攝畫面）





事發就在6日晚間8點左右，這名駕駛和女朋友慶生完，要從台南北上回台中，行經國道一號彰化埔鹽路段時，突然撞上一塊不明物體，接著就看到，路肩有好幾台，打著閃黃燈的車輛，通通在等拖吊車。

警方獲報到場，發現罪魁禍首是一塊輪胎皮，事發當時已經天黑，它就像地雷一樣藏在國道正中間，等駕駛注意到時，幾乎都已經都來不及了，前前後後至少有15台車中招，持續追查，輪胎皮是從一輛由44歲邱姓男子駕駛的聯結車掉落，





聯結車"輪胎皮"脫落害15車撞上 警:最高可罰6千元（圖／民視新聞）





這位聯結車駕駛，將被依法開罰最高6000元罰鍰，同時還需要負責起後續連帶賠償責任，面對這15位受害車主的求償。

