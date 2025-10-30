隧道內搞鬼 3人挨罰

網路社群流傳基隆中山隧道出現「女鬼」！基隆港務總隊在調閱監視器，查出是1名岩姓女子與李、江2名友人在隧道內「搞鬼」，29日通知岩等3人到案說明。岩等3人表示是為了拍攝萬聖節題材影片，絕非故意嚇人，他們也已向受到驚嚇的機車騎士道歉。

網路社群靈異2公社流傳基隆中山隧道內出現黑衣長髮「女鬼」影像，拍攝的機車騎士直呼受到驚嚇，還為了此事跑去「請示神明」，引發網友議論。

基隆港警總隊新碼頭中隊針對此一事件，調閱中山隧道周遭監視器查看，發現是1名岩姓女子和李、江二名友人開車停在隧道內拍攝影片，29日便將岩等3人通知到案。儘管岩等3人堅稱無嚇人的意圖，長髮黑衣的造型只是為了拍攝萬聖節題材影片，也已向受驚嚇的機車騎士道歉。不過，岩等3人共乘轎車違停在隧道內，警方還是將依道路交通管理處罰條例開罰；另「裝神弄鬼」的部分，若認定有驚嚇他人有危害安全之虞，則將依違反社會秩序維護法裁處。