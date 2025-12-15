隧道內「逆向」對峙來車 疑駕駛誤闖調撥車道

宜蘭新澳隧道北上黑色轎車誤闖新澳北上隧道的南下調撥車道，造成逆向行駛超驚險畫面。（擷取threads）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭新澳隧道內日前發生驚險場面，由於隧道南向路段，正因為進行防水整修工程封閉當中，所有車輛改由北向路段，進行單線雙向通行。工務段甚至重畫標線，就是為了防止誤闖，卻還是有車輛疑似因為不熟路況，逆向入車道內，造成其他車輛想閃卻無處可躲，只能被連連逼退，場面相當驚險。

公路局南澳工務段指出，逆向事件發生於十二日晚間十時許，當時天雨路滑視線不佳；由於新澳隧道南下隧道正進行排水管線改善工程封閉，北上的兩個車道中調撥一個車道供南下使用。初步研判，北上的黑車駕駛可能因未注意隧道口標誌或習慣性提前切換車道而誤闖南下調撥車道。

廣告 廣告

南澳工務段表示，道路標線雙黃線，施工單位在兩端來延伸，如果順著雙黃線車道走的話，應該不至於闖到另外一個車道。

南澳工務段提醒駕駛務必留意指引。新澳隧道南下隧道排水管線改善工程預計明年三月完工，請駕駛注意行車安全，避免意外發生。