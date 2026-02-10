《隧道大逃殺》虛擬棚+AI特效超逼真 ​莊凱勛看成片驚嘆：天崩地裂就在眼前

《隧道大逃殺》前導片今公開，主要演員莊凱勛、吳震亞、九孔、王自強、梁以辰及李沛旭等人悉數出席。（劇匯文創提供）

由導演錢人豪執導、金獎影帝莊凱勛領銜主演的全新災難冒險影視計畫《隧道大逃殺》，今（10日）於欣欣秀泰影城盛大舉辦前導片發布記者會。主要演員莊凱勛、吳震亞、九孔、王自強、梁以辰及李沛旭等人悉數出席。該計畫獲文化部虛擬拍攝補助支持，結合「夢想虛擬攝影棚」與先進AI技術，短短五分鐘的前導片便耗資新台幣四百萬元，展現台灣影視在科技與安全上的重大突破。

​虛擬棚結合AI技術 車子「不動也能翻」

​《隧道大逃殺》採用「虛擬攝影棚＋AI特效」模式拍攝，導演錢人豪坦言這是一次全新的技術嘗試。他表示，過往如撞車、隧道崩塌等場面極難執行，但此次透過科技棚，車體固定由工作人員晃動，後方LED大螢幕投射即時動態背景，再由AI強化水淹、落石等前景特效，讓演員彷彿置身「迪士尼沉浸式體驗」。

導演錢人豪規劃開發《隧道大逃殺》電影長片與10集影集，提及《世紀血案》製片郭木盛，他則罕見動怒。（劇匯文創提供）

​莊凱勛笑稱：「拍完當下其實有點懵，不知道成片會長怎樣，今天第一次看到成品才覺得真的很酷，天崩地裂就在眼前，壓迫感非常真實。」錢人豪透露，前導片僅拍攝一天半，若未來發展成完整長片，預估預算需達八千萬元，雖然資金吃緊，但虛擬棚確實讓許多過去不敢想像的災難畫面變得可行。

​科技不僅提升視覺效果，更成為演員的安全後盾。劇組強調全面提升工安標準，連片中的狗都投保了保險。身兼武術指導的吳震亞透露，自己甚至考取了急救員執照。他回憶起二十年前的港片拍攝風格，驚爆曾目睹驚險一幕：「記得以前有一次拍林依晨被踢飛，直接用繩索拉，結果她脖子當場折到！」他感嘆過去真的比較拚，如今有科技輔助，能大幅降低高風險動作的危險性。莊凱勛也表示：「以前觀念不同，現在很多撞車、墜落畫面交給科技處理，演員更能安心專注於表演。」

​資深演員九孔此次飾演關鍵的盲人角色，需配戴特殊隱形眼鏡，幾乎看不清環境，被導演戲稱為「黑暗中的大BOSS」。九孔幽默自嘲：「我比狗還難拍，因為我不受控。」他更打趣道，聽說導演本來想找任賢齊，笑問：「錢都花完了，那我的片酬呢？我很貴的！」

​記者會上，近期引發熱議的電影《世紀血案》也成為焦點。曾參與同製作團隊前作《幻術》的演員王自強，澄清自己並未參與《世紀血案》，且演員通常無法得知資金來源，「大家會猜測是藍的、綠的還是紅的資金，但這沒有答案，演員是產業鏈中最不可能知道資金來源的一群人。」

王自強曾參與《世紀血案》製作團隊前作《幻術》，但他直言演員不會知道資金來源。（劇匯文創提供）

​對於《世紀血案》製片郭木盛引發的爭議，導演錢人豪則罕見動怒。他透露近18年前曾與郭合作電影《鈕扣人》，直言：「多年來沒再聯絡，我不太喜歡這個人。」針對該片題材爭議，錢人豪嚴肅表示：「創作不應該建立在別的家庭的痛苦上。」

​《隧道大逃殺》目前已完成完整長片劇本，前導片僅為概念展示。錢人豪表示，未來規劃同步開發電影長片與10集影集版本，補充角色進入隧道前的背景故事，甚至不排除進軍直屏劇市場。他期盼透過這次虛擬拍攝技術的突破，讓台灣災難冒險題材接軌國際，打造出屬於台灣的沉浸式影視作品。

