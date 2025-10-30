隧道驚見黑影！駕駛嚇到求神拜佛 警追查才知「拍影片」

萬聖節將近，男子開車經過高速公路基隆中山隧道，突然看到一個黑色人影，背對著車道站著，大約10分鐘後他折返，沒想到黑影又改成了正對著車道，嚇得他猛踩油門狂逃，心裡越想越毛，駕駛說直到隔天還魂不守舍，騎機車慘摔，趕快跑去拜媽祖。經過警方調查現在找到了真相，原來是一名23歲女子和2個朋友，聲稱是去拍萬聖節宣傳影片，但臨時停車又站在隧道裡嚇人，不但違規要被開罰，甚至可能還違反社會秩序維護法，警方將依法告發。

廣告 廣告

男子開車驚見隧道內有黑影。圖／台視新聞

男子開車進入中山隧道，原只是想快速通過，卻驚見步道上站著一抹黑色人影，讓駕駛嚇到魂都差點飛出了車外，一邊猛踩油門但又越想越毛，10分鐘後從原路折返，結果這次更詭異了，黑影換成正面對著車道，他也拍下這個不可思議景象，且人到隔天仍魂不守舍，導致騎車慘摔受傷，讓他趕快跑去拜媽祖求平安「想說我是不是最近運比較不好，怎麼會看到這種東西」。

警方現在查出了真相，原來是一名23歲女子和2個朋友，聲稱拍萬聖節宣傳影片，才會跑到隧道取景當素材，讓被嚇壞的男子好無奈，表示「當時遇到的時候，真的會有陰影，而且睡也睡不好，我覺得拍片什麼的，都還是要做警示」。

真相是有人想拍萬聖節宣傳影片，在隧道取景。圖／台視新聞

雖然3個當事人都說並沒有要嚇人的意思，也已向當事男子致歉，但亂停車又披長髮穿一身黑，站在昏暗隧道裡，恐怕誰看到都會被嚇壞，看似像萬聖節搞花樣，拍片取景玩過了頭，下場是3人全都被警方依法告發。

基隆／蔡志恆、黃于臻、彭以德 責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

遇到髒東西？中山隧道內兩度見詭異黑影 男嚇奔媽祖廟

雨狂炸！平溪十分瀑布水量暴增 遊客驚呼

北台豪雨炸不斷！氣象署示警3區域 累積雨量恐飆1200毫米