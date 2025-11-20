隧道驚見「長髮女鬼」竟是三立記者 法官認證夠可怕：影響用路人

基隆中山隧道鬧鬼竟是拍「靈異片」，法院以《社維法》裁罰3人5000元罰鍰。翻攝FB／靈異2公社

基隆中山隧道上月底驚傳「女鬼現身」！一名賴姓男子夜間開車行經隧道時，眼角瞥見一名長髮黑衣女子站在路側，活像恐怖片女鬼，嚇得他急忙報警，畫面在網路掀起熱議。警方調閱監視器後，真相大白，這不是靈異事件，而是一群人深夜違停隧道「拍靈異短片」，其中竟有 三立新聞台的攝影記者參與。3人被依違反《社會秩序維護法》各罰5000元。

這起「隧道女鬼事件」發生於10月26日晚間7時許。賴男行經隧道時，在昏黃燈光中看見一名長髮女子身穿黑衣黑褲，靜靜站在隧道邊，畫面詭異到宛如恐怖片場景。消息曝光後，網友瘋傳，甚至有人揣測「中山隧道有冤魂」。

警方緊急查調監視器，發現一輛租賃車違停隧道內，一名江姓男子與岩姓女子下車，另一名李姓男子則拿著設備在旁拍攝。3人被通知到案後坦承，他們是在拍「靈異短片」，女鬼由岩女扮演，而李男負責攝影。

基隆地院判決指出，岩女「全黑服裝站在隧道路側」，確實足以嚇到用路人，也可能造成交通事故，更誇張的是，3人還有另一個身份竟全是 三立新聞台的攝影記者，平時主要拍攝採訪生活、政治新聞，但在隧道內任意拍片，法官痛批「不知會驚嚇用路人的說法，顯屬無稽」。

法官引用《社會秩序維護法》第63條，認定3人以其他方式驚嚇他人，確有危害安全之虞，最後各裁處5000元罰鍰。判決強調，隧道是全封閉空間，用路人視線有限，任何突發影像都可能造成衝撞或事故，不容輕忽。



