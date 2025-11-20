隧道「女鬼長髮」靈異照嚇死人！ 警揪出「記者演的」法官罰3人各5000元

基隆的中山隧道女鬼照。翻攝靈異2公社。



基隆中山隧道於今年10/26驚現一名「長髮女鬼」，一名機車騎士拍下照片上網後引發震撼，騎士還嚇到跑到廟裡壓驚，隔天仍心神不寧。不過，警方介入追查後大逆轉，揪出原來是在拍萬聖節的模擬片，扮鬼的是岩姓女記者，由江姓男記者開車載李姓男子拍攝，警方將3人移送基隆地院。法官認為3人舉動驚嚇別人危害安全，依《社會秩序維護法》裁罰3人各5000元。可抗告。

警方移送指出，岩女在10/26晚間6點50分穿著黑衣黑褲，獨自站在中山隧道中間路側扮鬼，而江男則開車載著李男經過，拍攝岩女的影像，行經該處的機車騎士意外拍下影像，PO上網路，全網熱烈「抓鬼」。

未料，警方調閱監視器後全案大翻轉，發現根本沒有鬼，其實是記者在拍素材照。警方追查後，約談岩女、江男和李男到案，他們坦承當時是為了拍攝靈異短片才這麼做，但辯稱不知道這樣的拍攝方式會讓其他用路人受驚嚇並危害安全，警方將3人移送基隆地院簡易庭裁處。

法官認為，所謂靈異短片，就是指與鬼故事有關的影片，他們應該都知道身著黑衣、黑褲站立於隧道路側，可能會嚇到往來用路人，也可能影響交通安全，3人辯稱不知道會影響到他人的辯詞是無稽之談，法官認定已違反《社維法》。

根據《社會秩序維護法》第63條第1項第6款規定，「蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞」，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

由於3人坦承違規行為的客觀事實，法官衡量違反的情節和動機後，審酌李男是電影從業人員，岩女和江男則擔任記者工作，決定各裁罰新台幣5000元。

基隆的中山隧道女鬼照。翻攝靈異2公社。

