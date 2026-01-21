隨到隨辦 台中市地政局中正地所提供假日重測換狀服務

中正地政假日提供重測換狀服務。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市北區賴厝廍段、文正段2地段部分區域土地，日前已完成地籍圖重測作業。為體恤民眾平日上班無法請假辦理換狀，中市中正地政事務所於1月24日上午8時30分至12時及下午1時至4時，提供「隨到隨辦、當場領狀」的假日重測換狀服務。

地政局長曾國鈞表示，地籍圖重測透過數值化測量方式，可全面提升測量精度與圖資品質，有助釐清土地界址、減少爭議。為確實釐整地籍，防杜經界糾紛，地籍圖重測實有其必要及重要性。

廣告 廣告

重測換狀海報。（圖/記者廖妙茜翻攝）

中正地政事務所主任陳芸宏指出，本次假日換狀服務採「隨到隨辦、當場領狀」方式辦理，相關通知單已陸續寄發，民眾請攜帶換狀通知書、所有權人身分證正本、印章及原土地(建物)所有權狀，即可完成換發作業；如委託他人代辦，請另備代理人身分證及印章。此外，現場亦同步提供「地籍異動即時通」及「住址隱匿」等便民申辦服務，全方位守護市民的不動產交易安全，歡迎踴躍利用。

中正地政所提醒，若民眾無法於當日前往辦理，也無需擔心，原土地及建物所有權狀仍具法律效力，所有權人權益不受影響。日後除可於上班時間隨時臨櫃申請外，亦可利用通信申請、本市跨所申辦，或外縣市跨域代收代寄等多元服務管道，免除舟車勞頓之苦。

民眾如對本次重測換狀服務有任何疑問，歡迎於上班時間致電中正地所專線電話：04-2237-2388 分機130，將有專人提供說明與協助。