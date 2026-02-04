隨口哼歌竟能釋放長壽分子！醫：鼻竇一氧化氮濃度飆升

哼唱不只能讓人放鬆神經，更會改變生理狀態。黃軒醫師提到，2002年一項指標性研究中證實，哼唱可讓鼻腔中的一氧化氮濃度比一般呼氣高出最多達15倍。

在哼唱過程中聲音產生的震動會大幅增加鼻竇與鼻腔之間的氣流交換，促使原本儲存在鼻竇中的一氧化氮被釋放出來進入呼吸道。（示意圖／123RF）

胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書專頁中發文指出，在哼唱過程中聲音產生的震動會大幅增加鼻竇與鼻腔之間的氣流交換，促使原本儲存在鼻竇中的一氧化氮被釋放出來進入呼吸道。哼唱同時具備鼻呼吸、延長呼氣及自律神經調節等功能，當哼唱時鼻腔一氧化氮會出現劇烈上升，明顯高於安靜呼吸狀態。

黃軒表示，一氧化氮常被稱為「長壽分子」，在多個關鍵生理機制中扮演核心角色，包括血管擴張促進健康血流、降低血壓、維持血管內皮健康、改善氧氣傳遞效率，以及增強呼吸道的免疫防禦能力。研究一致指出，一氧化氮可用性偏低與心血管疾病、代謝功能失調、血管老化加速有高度相關性。

一氧化氮可用性偏低與心血管疾病、代謝功能失調、血管老化加速有高度相關性。（示意圖／Pixabay）

黃軒強調，目前沒有確鑿證據表明哼唱誘導的鼻腔一氧化氮釋放對心血管健康有直接有效治療作用，也沒有證據顯示哼唱激發的一氧化氮可被全身吸收。目前仍主要影響停滯在鼻竇生理學和診斷上，而非心血管或更廣泛的呼吸治療。

黃軒總結，哼唱不是玄學，而是一種能立即提升鼻腔一氧化氮的生理行為，連結呼吸道、血管功能、自律神經與老化機制。他期盼之後可有效應用在臨床的心血管疾病和呼吸疾病方面，並認為不管怎樣哼哼哈哈唱唱應該是非常快樂的一件事。

