隨口喊「主持公道」竟釣出本尊！柯煒林善舉曝光 網友暖哭：趙公道上身！

柯煒林在《大濛》當中飾演來台的廣東退伍軍人，自我介紹是「趙子龍為人很公道」，名字就是「趙公道」。華文創提供

年度現象級國片《大濛》票房持續看漲，戲裡戲外的故事同樣動人。飾演關鍵角色「趙公道」的香港演員柯煒林，近日被爆出私下暖舉，竟主動私訊網友並自掏腰包買票，邀請高中生進戲院看戲！事件起因於一名網友在Threads上發文，提到想看電影的孩子持續增加，便隨口開玩笑要「趙公道主持公道」，沒想到竟真的釣出柯煒林本尊！

該網友透露，當時慢了好幾拍才發現柯煒林的私訊，柯煒林表示：「老師你好，我是柯煒林，是演趙公道的那個人，請問跑來找你想看《大濛》的學生人數大概多少？」

大人溫柔播下歷史種子

後來柯煒林發現網友似乎沒看到私訊，還特地跑到貼文底下留言提醒：「這年頭竟然有公道可以主持，樂意之極！」即便網友看到訊息後第一時間婉拒，柯煒林仍堅持「想出一份力」，隔天就買好電影交換券並請公司同仁聯繫該名代課老師。

網友曝光柯煒林《大濛》戲外暖舉。翻攝Threads

最後在柯煒林與其他熱心人士幫忙下，成功帶了30位高中生走進戲院看《大濛》，親身感受台灣歷史的厚度。而柯煒林細膩又溫暖的態度，讓該網友直呼：「這到底是趙公道上身，還是他本來就是又好又善良啊？！」

柯煒林獲封公眾人物極好典範

網友也感慨，當藝人是溫柔、真誠、不卑不亢時，就是公眾人物極好的典範！「雖然可以想像演藝生態有著高度複雜性，但我真的想不到煒林這麼拼。」而在帶高中生看《大濛》的活動結束後，收到驚喜贈票的高中生們也合力製作了電子感謝卡寄給柯煒林，感謝卡上以柯煒林飾演的趙公道為主角，並貼心寫上廣東話。

該網友表示：「大人們溫柔的用自己的能力，想讓孩子們對於國家的歷史，更加進入生命，雖然一部電影影響有限，但願播下的種子在不遠的將來，我們一起收穫島嶼天光，一起用力讓迷霧散去。」

柯煒林貼心私訊想帶學生進電影院看《大濛》的老師，願助他一臂之力！翻攝Threads



