隨和，暮年醉美的成色／葉炎

葉炎

退休以後，常與老友們結伴自駕，遊歷山海，怡情養性，舒心自在。不難發現，能常在一起玩的，多半是志趣相投、相處融洽之人，“餘生不長，多與相處舒服的人為伴。”

物以類聚，人以群分，這話在理。

有一個老頭，退休前在單位是個“冒號”，退下來後，大家卻不怎麼願意帶他玩，原因在於他不太隨和。總找不准自己的角色，擺不正自己的位置，習慣了居高臨下、盛氣淩人。去哪兒玩、住什麼地方、吃什麼飯菜，都得由他說了算。自己從不開車，蹭別人的車連油費也不分擔倒也罷了，還喜歡挑肥揀瘦、評頭論足。打牌摜蛋本是娛樂，他卻把輸贏當回事，過於計較，總喜歡埋怨別人不會出牌，鬧得大家經常不歡而散。時間一長，大家便對他避而遠之。

生活中還有一些私心較重的老人，一點虧不肯吃，半分利也要爭，翻臉比翻書還快，動不動就在群裏發牢騷、泄私憤，言行失度，為老不尊，唯恐不鬧騰點什麼事來，身纏低能量，最終落得個孤家寡人無人理睬。

當然，通情達理的隨和老人不在少數。有位大姐，退休已十多年，好像沒怎麼變老，見人總是笑臉相迎，張口便會輕聲細語，遇到問題協商時，總愛說，“你們看，我都行。”從沒看她跟誰計較過什麼，也從沒見她和誰紅過臉動過氣，雖然是一個小老太婆，卻自帶光環，一臉暖陽。

什麼是隨和？我想應該就是“我都行”吧，隨便、隨意，和善、和氣，不挑剔、不指責、不以老賣老、不爭強好勝，不將自己的“標準”強加於人，凡事看得開，遇事禮讓三分，甚至有些“難得糊塗”，總之，待人親切，予人溫暖，人見人愛，和藹可親。

俗話說，家有一老，如有一寶。但凡稱其“寶”的老人，都有一個共同的特質，隨和。說話讓人舒服，做事讓人感動，明事理，不糊塗，越活越通透，渾身上下散發出強大的正能量和親和力。老有所隨，老有所和，方能老有所安，老有所樂。以隨和，安身心，“若無閒事掛心頭，便是人間好時節。”

對老年朋友而言，隨和是一種美德，一種修養，一種智慧，也是剩存不多的生活能力和資本。老來隨和便是福，唯願你我皆能珍惜這份心境，隨和從容，笑對人生，頤養天年。