隨師全紀實 串起法脈每一程

在上人行腳的每一站，除了現場師兄師姊忙碌的身影，還有一群人默默在幕後接力。從第一時間的紀錄、重點標記，到畫面與內容的整理與上架，大愛團隊以高度默契分工合作，用一套看不見卻精準運轉的節奏，讓上人的法語不被時間沖淡，也能跨越距離，傳遞到世界各地。

上人行腳期間，大愛電視團隊每天與時間賽跑，從訊號串接、硬體架設，到現場即時紀錄與重點標記同步進行，只為在第一時間，完整保存並傳遞上人的法語到世界各地。

慈濟人文志業節目內容創作中心企畫主持 費品玗：「隨師在前面的記錄，我覺得是非常重要的，因為可以讓我們後面的團隊去，進行製作或剪輯的時候，更加地快速，所以我們會在現場，所以我們會在現場特別注意說，上人在講話的過程當中，有沒有 就是收音上，比較有不清楚的地方，或是需要調整的地方，我們就是可以在筆記上，趕快註記時間點。」

證嚴上人開示：「科技發達，只要有心，每天手指頭指一下，師父不厭其煩，一定即時，你隨叫 我隨到。」

上人的每一句開示，都是需要被完整保存的法語。為了不讓法語隨時間流逝、跨越語言時的失真，除了前線即時把關，後端團隊也必須無縫接力。

慈濟人文志業影響策略中心副首席 邱柏誠：「這次的任務 我們最重的就是，讓大愛電視是法脈的源頭，而且這個法脈的源頭，是資訊正確 資訊是非常完整，那希望讓上人的法，能夠透過大愛電視，傳送到全世界。」

畫面進入後製後，剪輯、字幕與校對同步推進，隨師團隊合和互協，將現場標記的重點迅速整理，並即時上架YouTube，並透過社群平台擴散，讓上人的法語不再受限於時間與距離。

慈濟人文志業影響策略中心數位企畫 李旻佑：「現在透過社群(影音)平台，其實我今天只要發一個文，有機會10個人看到，10個人再去分享，就20個人看到，也因為這個方式，不管是世界各地，不管你在南美洲 北美洲，你在北半球 南半球， 都有機會在當下，其實就有機會看到上人的法，我覺得我們突破了時間空間，那增加了這個無國界。」

證嚴上人開示：「現在(的時代)老師就是媒體，媒體就是這樣傳出去，大家都是這樣學，我們要抱著，我們也是老師(的角色)來傳播，所以我們要做好地給人家學，好的話 要怎麼說，我們要這樣來吸引人，不要講不好的話給小朋友學。」

從現場紀錄到數位傳播，隨師團隊以科技承載用心，才能將上人的法語一字一句完整保存並傳遞下去。

