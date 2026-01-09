隨張杰熱舞 謝娜被酸像大媽 霸氣回應了
大陸知名主持人謝娜在跨年晚會上與丈夫張杰同台熱舞，隨著表演視頻流出，不少網友聚焦在謝娜的身材，直指她「身材管理失控」、「體態像大媽」。面對爭議，謝娜近日曬出健身視頻，霸氣回應，「44歲生過三個孩子，有小肚子才是真實人生。」
謝娜2011年和歌手張杰結婚後，生了三個女兒，但40歲生完第三胎後，她的體重一度高漲到75公斤。之後靠著有氧運動、練拳擊、瑜伽等，3個月成功剷除25公斤。不過，她的身材依舊是網友關注焦點。
日前，張杰在澳門舉辦跨年演唱會，謝娜驚喜登場擔任嘉賓。當晚，她穿著亮片上衣搭配高腰緊身褲，與張杰完成熱力四射的歌舞表演，其中一段兩人鼻尖輕輕碰觸的畫面，被網友形容為「蹭鼻殺」，甜翻一票人。
不過，也有不少人聚焦在謝娜的小肚子和臀部線條，質疑她「又懷孕了嗎」、「44歲還硬跳少女舞，體態像大媽」，還有人吐槽她，「身材管理太差，不配當明星」。
面對酸言酸語，謝娜日前發布健身vlog，展示深蹲、平板支撐等訓練，並以一貫的幽默回應，「44歲生過三個孩子，有小肚子才是真實人生」、「那些專門盯著顯胖顯矮的角度，對著屁股小肚子批判的，先放下手機，跟我一起鍛鍊起來吧，希望新的一年每個人都有健康陽光的生活」。
謝娜的回應，獲網友稱讚高EQ，「不是女明星的危機公關，更像普通媽媽的生活宣言」、「有小肚子又怎樣，誰規定女頂流必須要有完美身材」。而謝娜科普「女生有小肚子的好處」，也意外在網上掀起熱議，登上熱搜。
