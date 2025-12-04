隨手即得！ 超商開賣燒仙草.玉米濃湯搶熱食商機

台北市 / 綜合報導

天氣 開始變 冷，喝上一碗熱騰騰的湯最對味，不少連鎖超商業者也抓準時機，趁勢推出熱食商品！像是有一些超商門市，現在都已經開賣燒仙草、玉米濃湯等商品，還有業者推出熱鍋水煮蛋。行銷專家也分析，因為超商食品隨手即得的便利性，加熱的食品很受歡迎，尤其在天氣轉 冷 的時候，業績都會增加將近兩成左右。

白色蛋體表面很光滑，甚至連蛋殼都幫你剝好，熱騰騰蒸鍋裡，一顆顆水煮蛋排排站，沒有過多複雜調味，健身飲控族群也能放心吃，不只一般餐廳，就連超商內也能買到，民眾說：「滿新奇的，會想要吃吃看，因為自己煮的話，可能要煮10幾分鐘，這樣就可以省一些時間，比較新鮮這樣，因為微波還是有一點，沒有那麼新鮮的感覺吧。」

隨著冬天腳步越來越近，還有超商業者力推去年，就在門市開賣的燒仙草，紅豆芋圓地瓜圓配料通通有，像是這樣的古早味甜品，尤其天冷更受消費者歡迎，光是一個月就有10萬杯銷量，民眾說：「超商有賣燒仙草，熱的嗎，沒有吃過欸，因為超商很方便啊，24小時想吃的時候，隨便下樓就可以吃了。」為了搶攻熱食商機，還有連鎖超商業者，從12月開始，在門市販售杯裝玉米濃湯，濃郁奶香基底搭配玉米粒，還能自行加入胡椒提味，天冷吃上一口還能暖暖胃。

行銷專家唐源駿說：「超商裡面，因為隨手即得，所以非常方便，萬一你出去的時候，並沒有準備，然後天氣突然變冷，你可能就會特別想拿一個暖暖的，這種所謂加熱屋裡面的飲料，寒流過來的同時，通常業績增加，大概會在一成五到兩成中間，那也成為在冬天裡面，不無小補的業績的挹注。」氣溫驟降之際，各大超商業者看準時機，祭出各式商品吸引客人目光，盼望業績像熱食一樣很滾燙。

