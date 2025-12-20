隨手錄下逃竄畫面！民眾回看驚見張文「偽裝路人」四處張望

民眾返家仔細比對當下拍攝畫面，才發現張文竟偽裝成路人離去。圖／翻攝自Threads@cheetah.333594

台北捷運19日下午5時許發生隨機攻擊事件，27歲妨害兵役通通緝犯張文先是於台北車站M7、M8出口處投擲煙霧彈，隨後前往捷運中山站再發動煙霧彈攻擊，並持長刀衝往誠品生活南西店砍人，釀成4死、9傷悲劇；事發將近一天，民眾發現，當時他隨手拍下台北車站民眾逃竄畫面，發現張文竟穿上卡其色外套，抓著包包遮掩口鼻，偽裝成路人跑離現場，相當可惡。

台北19日爆發隨機攻擊事件，下午5點多，張文先是於台北車站M7、M8出口處投擲煙霧彈，當時路過民眾還聽信其「演練」說詞，未料煙霧彈爆炸後，張文竟穿上卡其色外套、持包包遮住口鼻，偽裝成民眾逃生。

民眾指出，原先只是隨手錄下煙霧瀰漫情形，未料返家後見新聞陸續播報，再次回頭仔細查看影片，比對鞋襪、眼鏡、帽子、褲子及外套等特徵，才發現當時與嫌犯張文擦肩而過；民眾也出示影片拍攝時間，正是事件爆發不久後下午5點27分。

嫌犯張文犯案走地下街回到中山站的商旅。圖／翻攝畫面

影片曝光，網友表示，張文當時還直視民眾鏡頭，感嘆「幸好你沒事」，而其當時偽裝成路人的衣物，與返回旅館換裝外套相同，痛批張文「裝成路人被台灣人保護著」，卻又去傷害其他台灣人，相當可惡；同時網友分析「穿外套就可以改變別人對他的印象，後來換上裝備又改變一次，外套脫了戴防毒面具又一次」，多次換裝不僅民眾難指認，「難怪警方抓不到人」，背脊發涼。

