隨手關燈不一定省電！經濟部曝１燈具恐更花錢，掌握５技巧就能簡單節能
隨著節能意識抬頭，民眾普遍認為隨手關燈能有效省電，但實際效果卻因燈具種類而異。經濟部能源署指出，目前主流的LED燈具確實適合隨手關燈，但若使用省電燈泡或傳統螢光燈管，頻繁開關反而可能增加電費負擔，建議離開超過３分鐘再關燈，才能真正達到節能效果。
LED燈具隨手關燈效果佳
經濟部能源署在官網說明，目前照明燈具趨勢以LED燈具為主流，由於耗電量僅為傳統燈具的４分之１，且沒有早期螢光燈管啟動瞬間耗電量較高的問題，因此當不使用時隨手關燈就能產生明顯的節電效果。LED燈具的即開即亮特性，讓使用者無需擔心頻繁開關會影響節能表現。
省電燈泡離開３分鐘再關燈
然而，若使用省電燈泡或傳統螢光燈管，情況則大不相同。能源署表示，這類燈具在啟動瞬間會湧入大量電流，因各廠商設計阻抗不同，耗電量約為正常點燈時的５至40倍。以40W螢光燈為例，含安定器約50W，啟動約0.4秒就相當於連續點燈２至16秒的電量。此外，頻繁開關還會縮短燈管壽命，增加更換成本。因此，考量節電效益與換燈費用，建議離開時間超過３分鐘再關燈，才能真正達到節約能源的目的。
LED燈泡節能效果勝過省電燈泡
《台灣電力公司兒童網》解釋，雖然省電燈泡名稱中有「省電」２字，但實際上LED燈泡的節能效果更佳。省電燈泡正式名稱為「安定器內藏式螢光燈泡」，相較於傳統鎢絲燈泡確實較為省電，但LED照明技術快速提升後，LED燈泡的能源效率比省電燈泡高出6成以上。此外，LED燈泡平均光源壽命更長，且不含汞、鉛等有害物質，現在兩者價格差距不大，建議優先選擇LED燈泡。
發光效率決定省電程度
選購燈具時可參考「發光效率」（lm／W）指標，數值越高代表越省電。以1000流明的照明需求為例，省電燈泡需要21至23W，而相同亮度的LED燈泡僅需８至９W，可用更少電費維持同樣亮度。
５招提升燈具節能效果
大家都知道選購照明燈具時，要挑高效率、省電的商品，但除了花錢汰換燈具，也有一些方法能提升照明效率。台電在官網分享實用且簡單的節能技巧：
１、養成每３個月定期清潔燈具的習慣，清除燈管與反射罩積累的灰塵，可提高光源效率。
２、日光燈管使用到壽命約80％時，輸出光束會減少至約85％，應定期更換老舊燈管。
３、室內天花板、牆壁、窗簾建議採用白色、乳白等淡色系，利用良好的光線反射效果，提高燈具漫射效果。
４、運用高窗設計獲得較深且均勻的自然光源，搭配勤於清潔窗戶、保持玻璃乾淨，提高採光效果自然節省電費。
５、最重要的是養成隨手關燈的習慣，這是最基本也有效的節能方式。
▲定期清潔燈具，可提高光源效率。（圖片來源：台電官網）
