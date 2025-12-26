隨手關燈最省電？能源署曝「1關鍵」 小心用錯電費更貴

生活中心／朱祖儀報導

如果不是使用LED燈具，小心頻繁開關電燈反而更耗電。（示意圖／資料照）

不少人從小學到大的觀念，就是隨手關燈能省錢，但其實沒有這麼簡單！能源署表示，其實要看家裡使用的是哪種燈具，若使用的傳統螢光燈管或省電燈泡，點燈瞬間湧入的電流增加，反而較耗電，也會降低燈管壽命，建議離開時間超過3分鐘再關燈。

能源署表示，目前照明燈具趨勢以耗電量小的LED燈具為主，因為沒有早期螢光燈管啟動瞬間耗電較高的問題，所以要是離開室內，隨手關燈即有節電的效果。

但如果家裡仍使用省電燈泡或傳統螢光燈管，起到瞬間湧入電流是一般點燈的5至40倍，耗電量將增加。若螢光燈頻繁開關，還會減少燈管壽命，增加更換燈管的費用。因此能源署提醒，經過多方考量，建議離開時間超過3分鐘再關燈，才能達到節約能源效果。

廣告 廣告

省電燈泡、LED燈泡差在哪？台電揭密

台電也指出，許多民眾都分不清省電燈泡及LED燈泡的差異，誤以為省電燈泡是最省電的，但其實不然，省電燈泡其實是「安定器內藏式螢光燈泡」，是螢光燈具的一種，相較於傳統的鎢絲燈泡相比更為省電，才被稱為「省電燈泡」，但近年來LED照明技術快速提升，能源效率高出6成以上，壽命也比省電燈泡更久，兩者價格也差不多，因此建議民眾選擇燈具時，以LED燈泡為優先。

更多三立新聞網報導

Threads「1類訊息」別點開！11萬秒被掏空 驚人詐騙手法曝光

沒吹冷氣「電費變更貴」！他怒揪1吃電怪獸 台電認證：沒用也耗電

便當店免費熱湯「整鍋料沒人撈」！內容物曝光 全場嚇傻：太恐怖

不是詐騙！監理站突通知「發6000元獎金」 萬人見條件驚：這紀錄超猛

