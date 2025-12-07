隨手關門很重要！住戶壞習慣不關1樓大門 妙齡女遭匪入室綑綁、持刀劫財

楊嫌遭警方查緝到案。翻攝畫面

新北市中和區日前發生入室強盜案，1名25歲林姓女子因住戶長期習慣不關1樓大門，租屋處遭60歲楊姓男子闖入，並持刀搶走6700元財物，所幸林女並未受到傷害，警方也在獲報後1小時內逮人，除查扣剩餘贓款及作案工具外，另查獲依托咪酯煙彈，警詢後強盜、毒品及公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。

據了解，林女於中和水源街一帶租屋，4日中午12點左右，她的租屋處突遭楊嫌持刀闖入，並用充電線將林女捆綁，限制其行動，隨後在屋內搜刮財物，將林女錢包內的現金6700元搶走後，隨即離開並騎車逃逸。

警方查扣剩餘贓款。翻攝畫面

楊嫌用充電線捆綁被害人。翻攝畫面

林女遭搶後立即打電話報案，警方隨即成立專案小組，調閱監視器影像，鎖定楊嫌身分，在案發1小時後，即在中和橋安街一帶將其查緝到案，並起出剩餘贓款4600元、作案工作充電線，另查獲依托咪酯煙彈1顆，而作案用刀械，則被棄置光華街某超商內。

警詢後，除了強盜、毒品罪嫌外，涉嫌毒駕部分依公共危險罪嫌一併移送新北地檢署偵辦。



