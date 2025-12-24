高血壓是國人十大死因之一，隨著生活模式與飲食習慣的變化，現代人罹患高血壓的風險也比過去來得高。聽起來雖然很嚇人，但根據研究顯示，平時只要多訓練握力，就有機會改善血壓偏高的問題，甚至不用花大錢買握力器，只要一罐寶特瓶，低成本也能降血壓有感！（編輯推薦： 高血壓自救術！每天1分鐘「超人式降血壓操」讓血管柔軟年輕 ）握力減弱5公斤，心臟病機率高1成！研究：練握力和吃降壓藥效果差不多

握力不足除了會影響生活品質，像是轉不動門把、出門買菜提不動等，加拿大麥馬斯特大學（McMaster University）的調查更指出，握力每減弱5公斤，出現致命心臟病的機率就會增加17%，中風的機率也會高出9%。

不過握力為什麼會影響心血管疾病呢？物理治療師三個字SunGuts表示，握力訓練屬於「等長肌肉收縮訓練」，這類訓練能夠幫助血管變得更有彈性、血流更順暢，一篇發表於《高血壓期刊》的研究發現，長期進行握力訓練的高血壓族群，平均收縮壓下降了6.7mm/Hg、舒張壓則下降了4.5mm/Hg，而這樣的降壓幅度，其實已經和部分降血壓藥物的效果差不多了！

而韓國首爾大家醫科醫師朴民秀（박민수，音譯）也曾說明，當心血管健康狀況惡化時，會導致肌肉力量降低，因此平時可以用握力來判斷血壓及心臟的狀態。（編輯推薦： 逆轉重度脂肪肝！她省下35萬元手術費還瘦20kg、高血壓也停藥 ）

*註：握力運動雖然有助於降低血壓，但並不代表可以取代降血壓藥物！高血壓患者如果想要嘗試天然降血壓的方法，可以試著做握力訓練，同時切勿擅自停藥或減量，以免引發健康風險。

不用上健身房也能練握力！一罐寶特瓶、一條橡皮筋都可以

如果想要練握力，又沒有時間上健身房、不想花錢買握力器，該怎麼做呢？其實只要準備一個寶特瓶、一條橡皮筋或一顆彈力球，甚至空手都能靠彎折手指來鍛鍊握力：

握彈力球 三個字SunGuts建議，研究顯示，每天用三成力握住彈力球約2分鐘、放開休息一分鐘，每隻手進行4組，約8週就能有感降血壓。 單手轉開寶特瓶蓋 韓國中醫師金素興（김소형，音譯）表示，用一隻手拿著寶特瓶的下半部，並用另一隻手嘗試把瓶蓋轉開，這個動作會透過手指的屈肌、手臂的蚓狀肌和手掌上的小肌肉等共同作用，因此能夠訓練到握力。 橡皮筋放在手指間拉伸 如同在重訓時會使用到的彈力繩，朴醫師建議民眾把橡皮筋放在任意兩根手指之間，接著讓手指用力張開，嘗試對抗橡皮筋的彈力，也可以鍛練到握力。但要是有關節炎問題的話，則要注意避免過度訓練，否則可能造成反效果、讓症狀惡化。 反覆張開手指、握拳 反覆握拳的動作也能夠增加握力，建議保持站立的姿勢、雙手平舉與肩同高，同時注意肩膀不能夠緊繃隆起，接著兩手同時嘗試慢慢一個關節、一個關節彎曲，直到完全握住後，手腕也必須彎曲，接著將流程反過來，伸直手腕，並且將手掌慢慢打開。



原文引自：隨手「握」2分鐘降血壓效果竟不輸藥！4招在家練握力護心防中風