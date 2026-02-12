隨時分享幸福日常！放大 22 坪混搭風居家，刻劃小家庭的歡樂時光！

編輯 黃紹婷｜圖片提供 無設計 空間制作工作室

小編帶你看好宅

走進這座 22 坪的單層住宅，彷彿步入被光影輕輕托起的日常。簡潔而明亮的空間，是一家三口生活的舞台。設計師揉合北歐風的清朗氣息與簡約語彙，透過大量留白，讓空間不被形式填滿，而是為生活預留呼吸的餘裕。隨著陽光在牆面與地板之間流動，視野隨之展開，家的尺度因此顯得更加寬闊，也更能承載一家人自在而歡快的時光。



玄關地坪鋪設的六角磚與廚房地板相互呼應，化身為返家時的趣味轉折。懸空設計的鞋櫃，讓視覺保持輕盈，下方則留給掃地機器人與日常拖鞋；另一側的矮櫃則從玄關延展至客廳，既是收納，也是穿鞋椅與臥榻座位，在簡單的線條架構之中，藏著被精心安排的多重機能。



主臥室以淺木色為主調，木色調的系統櫃與家具散發溫潤氣息，讓休憩時光顯得安定而放鬆。獨立更衣間以開放式吊掛設計呈現，衣物與包包一目瞭然，即便是收納與整理也能毫無負擔，成為一種輕鬆的日常。



兒童房則隨著成長的節奏，以水藍色鋪陳清新氛圍。閱讀書桌靜靜佇立在角落，陪伴孩子學習、書寫與想像未來，並在美好的光度、留白與溫度之間，讓生活自然生長，慢慢成形。

廣告 廣告

小編的最愛

廚房不再被實牆完全包覆，而是以局部玻璃取代，使光線得以穿透，視線彼此交會、相互對話分享，讓一家人的日常在同一個節奏裡同步發生。而玻璃拉門可以在需要時輕輕闔上隔絕油煙，兼具機能性，亦串連了家庭的情感。

無設計 空間制作工作室／吳曜宇

地址：新竹縣竹北市隘口三街267號

電話：03-6583159

Email：nonedesignco@gmail.com

網站：http://www.nonedesignco.com

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>無設計 空間制作工作室

立即聯絡>>>無設計 空間制作工作室