隨時到台北！陸無人機俯瞰101照 退將駁「認知戰」：是真的

大陸解放軍東部戰區29日宣布對台進行「正義使命-2025」演習，央視新聞釋出一段畫面，宣稱解放軍以無人機視角俯瞰台北101大樓，引發各界熱議。國防部30日在官方臉書發布限時動態強調，這是「典型認知戰」，呼籲民眾勿受操弄，並指出中共大型無人機並無逾越24浬。然而退役少將栗正傑認為影片為真，對台灣威脅確實很大。

解放軍東部戰區發布俯瞰台北的照片，可看見101大樓。（圖／翻攝自東部戰區微博）

栗正傑30日在《全球大視野》節目表示，「無人機俯瞰台北101大樓，我覺得是真的。」他指出，有些人認為影片可能在內湖碧山巖拍攝，因為角度很接近，「但是我仔細比對過，不對！」他比對碧山巖的角度跟影片的角度，發現大樓跟大樓之間的距離不一樣，概略方向可能一樣，但角度如果偏差個1、2度，大樓跟大樓之間的距離拍出來就會不一樣。

栗正傑提到，這次解放軍公布使用的是TB-001雙尾蠍無人機，這款無人機幾乎每一次國家級軍演都會參與，可以繞台灣兩圈不落地，整整35個小時。他推測，是不是繞到了淡水河口那邊，就直接進來拍了一張照片。他強調，TB-001這款無人機是「察打一體」，也就是可以拍得到目標，同時上面也可以掛導彈。

「當然我不認為它會去攻擊101大樓，沒有任何軍事價值。」栗正傑表示，但如果拍攝的地點是重要的政治、經濟、軍事處所，若被無人機搭載導彈、精準命中，對台灣影響確實很大。他從這次的兩段影片，一個是PCS-191遠程火箭砲所射擊的彈著點，跟這架無人機所拍攝的影片來做分析，「對我們台灣的威脅，確實是很大！」

退將栗正傑研判解放軍無人機俯瞰101的畫面是真的（攝自中天新聞）

國防部30日回應指出，中共大型無人機並無逾越24浬，國軍持續日以繼夜監控。國防部呼籲民眾勿受操弄，強調這是典型認知戰手法。

