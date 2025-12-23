隨時大膽干預匯率？ 日財務大臣：日圓已偏離基本面

【緯來新聞網】日本財務大臣片山皋月表示，針對日圓匯率出現過度波動，日本政府已指示財務省可隨時「放手」採取大膽行動介入匯市，這是東京方面迄今對遏止日圓急貶所發出的最強烈警告。片山發言後，日圓兌美元應聲走強，23日盤中一度升破156關卡，單日升幅約0.69％。

（圖／達志影像）

片山在23日記者會上指出，目前匯市充斥投機行為，日圓走勢明顯未反映日本經濟基本面。她提到，上週日本銀行宣布升息，將利率調高至0.75％、創30年新高，但在日銀總裁植田和男說明決策後，日圓卻不升反貶，單日重挫1.41％，顯示匯率已脫離基本面。



她強調，日本將依據今年9月與美國達成的匯率共識，在匯率出現過度波動時採取適當行動。日本前任財相加藤勝信與美國財政部長貝森特聯合聲明，雖重申由市場決定匯率，但也確認在特殊情況下仍保留干預空間。片山直言，這意味日本「可以放手行動」，暗示已獲得華府默許，必要時無需再進一步協商。



日圓長期走弱已成為日本政府的棘手問題，因為這不僅推升進口物價、加劇通膨，也加重家庭生活負擔。市場解讀，隨著官方態度轉趨強硬，日本對匯市干預的警戒線已明顯拉高。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

曾沛慈加盟新東家同門林宥嘉！結婚2年突許願「期待雙喜臨門」

不輸Lulu！阿達《夜市王》記者會公布新戀情啦 與圈外氣質正妹穩交2年