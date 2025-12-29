隨時怕被趕走！在美宏都拉斯人狂賺錢寄回國

▲自從川普重返白宮後，數據顯示，在美宏都拉斯人匯回國的金錢數額明顯增多，因為怕隨時被驅離，只得把握時間盡量掙錢。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國川普總統重返白宮以來，積極取締、打擊非法移民，遣返行動一波波。有目前仍在美國的宏都拉斯人透露，不知道何時會被趕走，正在努力賺錢並寄回家，能賺多久是多久。

根據《BBC》報導，今年1月至10月，匯往宏都拉斯的金額比去年同期成長了26%，儘管宏都拉斯人在美國的數量正在減少，但他們匯回國內的金額，卻從2024年全年的97億美元，增加到今年前9個月的101億美元以上。

1位不願透露真名，化名馬可斯（Marcos）的宏都拉斯人告訴《BBC》，自己已在美國一個大城市生活了5年，從事建築工作，期間一直有在寄錢回家，大部分是為了補貼家裡的基本開銷，同時也是為了讓家人存點錢，以後買塊地，一家人可以在上面蓋屬於自己的房子，也許還能買輛車；而自從川普任期「2.0」展開後，他只給自己留下在美國支付房租、飲食的最低限度花費，其餘統統匯回宏都拉斯。

廣告 廣告

馬可斯形容，這就像一場與時間的賽跑，要在他被美國移民與海關執法局（ICE）大規模行動抓捕之前，盡可能把東西送回家：「我以前想過把家人接到這裡。現在，川普和移民執法局搞的那些事，讓恐懼氛圍四處蔓延，我只想確保萬一我被抓了，能留點錢給家里人。」

1位在宏都拉斯首都開計程車的司機帕迪拉（Elías Padilla）也表示，自己原本準備前往美國討生活，從而改善生活條件：「我們在這裡收入很低，就拿這份工作來說吧，在美國，1個Uber司機1小時的收入就相當於我1天的收入。」但現在他的計劃只能暫時擱置，觀望後續情況是否會隨著選舉改善。

原文連結：Fearing deportation, Hondurans in the US send more cash home than ever before

更多 NOWnews 今日新聞 報導

宏都拉斯大選「利多」台灣！學者示警：北京或全力促聖文森斷交

阿斯夫拉贏宏都拉斯大選！讚台灣邦交好百倍 任首都市長時訪台過

影／差距低於1%！獲川普背書 Nasry Asfura贏得宏都拉斯總統大選