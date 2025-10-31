隨時滿電反而傷手機？專家曝「3大充電雷區」
生活中心／杜子心報導
不少人在手機用久後都會發現電量容易沒電，大部分的第一反應通常是認為電池老化需要換電池了。不過，日本媒體近期報導指出，鋰離子電池在長時間滿電或高溫狀態下，內部化學反應會加劇，不僅讓電池容量快速衰退，還可能導致手機發熱、卡頓，甚至增加安全風險。想讓手機多撐幾年、少花冤枉錢換電池，學會「聰明充電」才是關鍵。
若沒有好的使用習慣，手機電量容易掉很快。（組合圖／翻攝自Pexels、民視新聞資料照）
許多人擔心電量不夠用，習慣一看到插座就先接上充電線，但這反而會讓電池「越充越老」。專家指出，手機電池在長期滿電、高壓或高溫環境下，壽命會急遽縮短，甚至一年內就會明顯退化。常見的徵兆包括電量掉超快、充飽卻撐不久、甚至突然關機。這是因為老化電池的儲電與放電功能變弱，無法穩定供電。報導中也提醒，滿電後仍插著電，手機會持續微放電與再充電循環，產生的熱能除了加速老化，也讓能耗變高。若再放在棉被、枕頭或密閉空間充電，熱氣無法散出，還可能傷到主機板或引發安全疑慮。
專家提醒若要保護手機電池，應避免邊使用手機邊充電。（示意圖／取自Pexels）
專家建議正確充電需要掌握3原則，「不充滿、不整晚、不高溫」。首先，要盡量把充電範圍控制在20％到80％之間，避免長期滿電或電量見底才充，現在不少手機都具備「最適化充電」或「電池保護模式」，能自動停止過充，專家建議要將這些功能開啟。其次，別整晚充著電睡覺，可使用定時插座，讓電源在充飽後自動斷電。最後，避免邊玩邊充或在悶熱環境充電，若手機發燙可拆下保護殼或用小風扇散熱。
