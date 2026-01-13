隨時為超頻做好準備！ROG Matrix GeForce RTX 5090登台

記者李鴻典／台北報導

華碩首款顯示卡產品上市以來廣獲各界好評，去年慶30年，旗下電競品牌ROG玩家共和國推出Matrix GeForce RTX™ 5090，使用者透過進階的BTF主機板及12V-2x6電源線連接，即可帶來高達800W電力，提升10%運算效能；再加上四風扇設計、銅質均溫熱導板、液態金屬散熱膏與3盎司銅層電路板，不僅能實現更高的加速時脈，強大散熱亦無懈可擊；此外，記憶體除霜功能，則確保玩家使用液態氮超頻時，維持穩定高效。

全新ROG Matrix GeForce RTX™ 5090採用四風扇設計，搭配銅質均溫熱導板、液態金屬散熱膏與3盎司銅層電路板。

華碩說明，ROG Matrix GeForce RTX™ 5090的四風扇設計，能大幅增加20%風壓，形成強勁的垂直氣流通道，同時採用鏡面處理的銅質均溫熱導板、熱導管，以及精密的純銅散熱鰭片，以最大化散熱接觸面積，降低5%以上GPU溫度，搭配晶片上的液態金屬散熱膏與華碩獨家製程技術，導熱效果絕佳，長時運作安全可靠。

全新ROG Matrix GeForce RTX™ 5090配備3盎司銅層電路板，可有效減少電壓下降、強化供電模組散熱；進行液態氮超頻時，記憶體除霜功能會在約0°C 時啟動，避免過程中VRAM凍結，全方位助攻玩家突破自我極限，挑戰世界紀錄。

玩家進行液態氮超頻時，記憶體除霜功能會在約0°C 時啟動，避免過程中VRAM凍結，全方位助攻玩家突破自我極限。

內建的獨家GPU Tweak III應用程式，可全面監控和直覺調校顯示卡效能，以深入掌握運作實況；其中，水平感測器(Level Sense)除即時顯示安裝角度，還能進行校準與設定監測閾值，只要下垂超出範圍，就會發出警示；而Power Detector+則可智慧偵測供電狀態，出現異常或發現任何潛在問題，同樣會通知提醒檢查連接的電源線。

ROG Matrix GeForce RTX™ 5090，建議售價：NT$ 129,990；即日起至2月15日以前購買ROG GeForce RTX 50 系列，線上登錄再送「華碩顯示卡30週年紀念杯」(數量有限，贈完為止)。

ROG玩家共和國推出Matrix GeForce RTX™ 5090。

