隨機傷人不是偶然！ 醫點名這1群「看起來正常的人」最危險

台北市日前發生重大治安事件。在下班尖峰時段，人潮最密集的北車周邊與中山站誠品南西商圈，先後傳出煙霧彈攻擊及無差別殺人案件，造成4人死亡、11人受傷，引發社會震驚。警方全面調查中，相關單位也緊急加強公共場所安全戒備。

隨機傷人事件 從公共衛生看懂8個關鍵

對此，重症醫師黃軒指出，當前全球反覆出現「隨機傷人事件」，若以公共衞生觀看，這類事件的反覆出現，本身就代表它不是偶然！

他進一步表示，隨機傷人事件，表面看是治安問題，本質卻是公共心理健康系統的失敗。而所有「看起來突然的悲劇」，其實早就在我們集體忽略的地方，慢慢醞釀。

1、這不是「單一瘋子」，而是可預測的公共衛生現象

當同類型的隨機暴力，在不同國家、不同文化、不同行政體系中一再發生，它就已經不再是刑事個案，而是群體心理健康失衡的結果。

公共衛生的定義很清楚：「會反覆發生、可被風險因子解釋、可被預防的，就不是意外。」

2、事件發生前，風險其實早就存在

回溯多數案例，加害者事前常見的不是「突然失控」，而是長期累積的狀態。問題不在於「沒徵兆」，而在於徵兆從未被系統接住。

．持續性的心理壓力

．社會孤立與邊緣化

．強烈的失敗感、被剝奪感

．想求助，卻不知道怎麼開口，或不敢開口

3、真正的高風險者，往往不在醫療系統裡

這群人通常：

．沒有精神疾病診斷

．不符合任何補助或追蹤標準

．表面上「功能正常」，私下卻一直在硬撐

現行制度只照顧「已被診斷的人」，卻忽略了「快撐不住的人」。而公共衛生最大的盲點，正是在這一層。

4、社會孤立，是最核心、卻最被低估的背景因子

當家庭支持、社區連結、工作安全感逐一瓦解，一個人可能還活著、還在上班、還在說話，但心理上早已沒有任何可承載情緒的地方。孤立，不會立刻造成暴力，但它會慢慢切斷所有「回到理性」的路。

5、暴力，往往是情緒被逼到極端後的出口

多數隨機傷人事件，並非源自特定仇恨對象，而是一種對整個社會的失控反應。陌生人只是當下最容易接觸、也最不需要解釋的出口。

6、媒體的高度曝光，本身就是次級傷害

研究一再顯示，過度細節化、英雄化、情緒渲染的報導，會引發模仿效應（copycat effect）。對心理脆弱族群而言，這不是資訊，而是一種危險的「行為示範」。這本身就是公共衛生風險。

7、預防關鍵在於「早期接住」

真正有效的預防策略，從來不只是事後圍堵，而是事前介入，包括：

．心理健康去污名化

．基層人員的早期辨識能力

．社區支持與陪伴網絡

．不需要診斷、不需要標籤的求助管道

越早接住，代價越低，悲劇也越少。

8、這不是怪物的故事，而是整個社會的警訊

每一次隨機傷人事件，都在提醒我們，一個社會如果只處理結果，卻不處理人是怎麼被逼到那一步的，那悲劇，只會換一個人、換一個地點，再來一次。

（圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

