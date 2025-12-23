隨機傷人事件引發不安 高市衛生局籲善用心理支持資源

隨機傷人事件引發不安，衛生局提醒民眾正視心理健康，善用心理支持資源。（高雄市衛生局提供／林雅惠高雄傳真）

隨機傷人事件引發不安，衛生局提醒民眾正視心理健康，善用心理支持資源。（高雄市衛生局提供／林雅惠高雄傳真）

近日發生隨機傷人事件並伴隨相關謠言流傳，引發部分民眾出現不安、恐懼與失眠等情緒反應，高雄市政府衛生局今（23）日表示，事件後感到害怕、對環境特別警覺，皆屬常見且可理解的心理反應，呼籲市民正視心理健康，並善用心理支持資源，協助情緒逐步穩定。

衛生局指出，對於此次治安事件，市府除表達對不幸罹難者的哀悼，也持續關心受傷民眾及其家屬的身心狀況，同時提醒社會大眾，過度關注或轉傳未經證實的訊息，可能加重社會恐慌與心理壓力，呼籲民眾避免渲染、不標籤、不美化暴力行為，共同守護社會心理安全。

廣告 廣告

為協助民眾調適情緒，衛生局提出「安、靜、能、繫、望」五項心理自我照顧原則，包括減少反覆觀看相關影像，讓身心回到安全狀態；理解擔心與害怕是正常反應，透過深呼吸、散步等方式放鬆；維持規律作息，找回生活穩定感；主動與親友分享感受，不獨自承受壓力；並看見社會中的互助與善意，對未來保持希望。

衛生局也強調，防止恐慌擴散需全民共同努力，民眾應避免轉傳恐嚇或未經查證的訊息，讓理性與關懷成為社會的穩定力量。

此外，市府整合多元心理支持資源，提供市民即時協助。若情緒困擾已影響日常生活，可撥打安心專線1925（24小時）、高雄市心理諮詢專線07-7161925（上班時間），或生命線1995、張老師1980尋求協助；針對因攻擊事件受到心理影響的民眾，亦可申請每人3次免費心理諮商服務。

衛生局呼籲，每一份情緒都值得被理解，主動求助並非軟弱，而是照顧自己與他人的重要力量，期盼透過社會共同關懷，逐步重建安心的生活環境。

更多中時新聞網報導

靖娟uTagGo 校園推線上道安遊戲

2025十大娛樂新聞回顧》男星閃兵案連環爆

保健》女性胃痛肩痠、喘要注意 恐是心梗