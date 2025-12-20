隨機傷人事件網籲別去跨年 賈永婕：相信政府維安

（中央社記者曾智怡台北20日電）台北車站、南西商圈隨機傷人事件導致人心惶惶，不少網友呼籲別去人潮多的地方跨年。台北101董事長賈永婕表示，相信政府的維安能力，台北101仍會完成跨年煙火任務，並呼籲大家不轉傳未經證實的訊息，這也有助社會安全。

27歲張文昨天在捷運台北車站、中山站周邊隨機傷人，導致4人死亡。事發後，不少民眾認為近期應少去熱鬧地段。台北市長蔣萬安今天說，大型活動維安將全面升級，跨年規劃增派霹靂小組警力，並設防爆車、偵爆犬等。

賈永婕透過臉書表示，台北101仍會認真堅定完成跨年煙火的任務，「堅守崗位，把事情做好就是對家園與社會的守護」。

賈永婕接受平面媒體訪問也說，相信政府的維安能力；針對昨天重大社會治安事件，她呼籲，可以理解大家的難過、氣憤情緒，但更需冷靜、理性地看待，不揣測、不轉傳未經證實的訊息，讓專業單位把事情處理好，這也是對社會安全的幫助。（編輯：翟思嘉）1141220