隨機傷人兇嫌張文的父母並非中國籍配偶

網傳「隨機傷人嫌犯張文的父母是中國籍配偶」？

虛構捏造的訊息

報告編號：3947

查核記者：邱劭安、陳培煌

記者：邱劭安、陳培煌、責任編輯：陳培煌

台北車站、南西商圈12月19日發生隨機傷人案，造成嫌犯張文在內4人死亡及多人受傷。社群網路流傳訊息宣稱兇嫌的父母其中一位是中國籍配偶；還有傳言指稱嫌犯從小在中國成長。經查，這些都是虛構捏造的訊息；專家也提醒，將兇嫌家庭身分錯誤連結特定族群，可能加深社會對立，須審慎看待。



一、陸委會、台北市長蔣萬安、台北市警察局中正一分局均指出，張姓兇嫌父母並非中國籍配偶。



二、綜合媒體報導，並向過嶺國中及虎尾科技大學查證，相關校方均表示張嫌為該校畢業學生。因此，網傳「張嫌從小在中國長大」說法不正確。



三、專家指出，將兇嫌母親錯誤指稱為陸配，可能是透過汙名化特定身分來激化台灣社會與陸配族群之間的對立。此類說法不僅可能強化對陸配的負面刻板印象，也可能刻意製造族群不滿情緒，具有分化社會的認知作戰風險，需審慎看待。



因此，傳言為「錯誤」訊息。

背景

12月19日台北車站、捷運中山站發生隨機傷人事件，包括嫌犯張文，共4人死亡、多人受傷送醫治療。

隨後社群平台流傳訊息宣稱，張文的父母其中一位是中國籍配偶；另有傳言則點名是母親為陸配，並稱張文從小在中國長大。

查核

查核點：網傳說法是真的嗎？

張姓兇嫌父母並非中國籍配偶

（一）陸委會12月20日以書面回覆媒體表示，網路謠傳兇嫌為新住民二代為不實訊息。

（二）台北市長蔣萬安於12月20日受訪（TVBS、鏡新聞、三立）指出，警局已回報張姓兇嫌不是中國籍新住民二代，並希望不實訊息不要再持續流傳。

查核中心12月22日也向台北市警察局中正一分局求證確認，張姓兇嫌父母並非中國籍配偶。

（三）查核記者綜合媒體報導（自由時報、聯合報），並向過嶺國中及虎尾科技大學查證，相關校方均表示張姓兇嫌為該校畢業學生。

學者：汙名化陸配身分恐加深社會對立，須留意操弄風險

中央大學通識中心副教務長王俐容表示，傳言將兇嫌母親刻意錯誤指稱為陸配，可能是透過汙名化特定身分，再度引發台灣社會與陸配族群之間的衝突。

王俐容此類操作一方面可能強化「陸配帶來負面影響」的刻板印象，另一方面也可能刻意製造陸配家庭對台灣社會的不滿情緒，符合認知作戰中「分化社會、製造對立」的常見手法，因此需要特別謹慎看待。