隨機傷人案余姓民眾見義勇為身亡 蔣萬安：從寬、從優撫卹與補償

台北市長蔣萬安昨晚視察北捷隨機傷人事件。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

台北市昨發生重大隨機傷人案，北市府上午召開1219緊急危安應變專案小組會議。會後市長蔣萬安表示，已與犯罪被害人保護協會建立窗口，協助傷者、亡者申請補償金；對余姓民眾因見義勇為身亡，會從寬、從優撫卹與補償。

蔣萬安說，余姓民眾在北車M7見義勇為制止、協助昨天事件擴散、協助警方逮捕嫌犯，符合「台北市民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例」。

此外，蔣萬安還提到，北市法務局也與台北捷運公司、誠品南西店建立窗口，正在整合相關的保險，北捷這邊已確定對亡者會有500萬元補償金。

蔣萬安表示，北市府也已啟動社工建立聯繫窗口，給予傷者與亡者家屬各項支持協助服務，包括後續的心理諮商、補償、法律諮詢與對全市民眾的安心專線也已上線；民政體系也會協助傷者與亡者家屬生活起居照料、慰問。

將萬安重申，已要求警察局全市升級，包括警力增加、警察全副武裝，該有的必備裝備全部出動，還有包括警車以及精良的包括特勤小組等，即刻起針對台北市各商圈等人潮聚集地方，戒備全面升級。

蔣萬安點名，在台北車站、中山站、西門商圈、信義商圈等年輕人或人潮聚集地，特別是在週六、日，以及夜間包括各夜店，還有包括花博MAJI酒吧、市集等，全面進行加強臨檢、提高見警率。

而接下來包括路跑、演唱會等大型活動，蔣萬安說，也全面升級戒備，必要會有安檢門等相關措施；對松山車站、台北車站等各捷運站人潮出入處，也有相關偵測爆破物作為會全面進行。

蔣萬安也要求，捷運警察局與捷運公司針對各捷運站，除加強警力保全，也要進行全線各站點，針對包括疏散與這種無差別攻擊強度事件做高強度演練。

