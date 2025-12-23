隨機傷人案後續防疫 疾管署籲勿散布個資：有疑慮打1922

【健康醫療網／記者林則澄報導】27歲男子張文本月19日在台北車站、中山站周邊商圈犯下隨機傷人案，造成4死11傷的慘劇，其中一名傷者為已通報並服藥穩定控制的HIV（愛滋病）感染者，衛生福利部疾病管制署羅一鈞署長表示，有疑慮者可撥打防疫專線「1922」，會由專人協助預防性投藥，此外他也提醒，民眾勿隨意散布感染者個資，最重可罰15萬元。

1傷者為HIV感染者 衛福部這麼說

該行兇者本月19日犯下縱火案後，於中正區的台北車站M8和M7出口、中山區的誠品生活南西店持刀傷人。衛生福利部石崇良部長說，此案包括行兇者本人在內，共4人死亡、11人受傷，送醫的11名傷者傷勢包括嗆傷、外傷及穿刺傷，目前部分傷者已出院。

不過，醫院在診治傷患的過程中，得知其中一名傷者為HIV（人類免疫缺乏病毒，即愛滋病毒）感染者，石崇良部長說，接獲院方通報後，衛福部相關單位立刻諮詢專家的意見，主要針對此案中的其他傷者，和其他可能有潛在風險的民眾，提供相關衛教及預防說明。

防傳播風險 疾管署：可打1922專線

羅一鈞署長說，該名感染者受傷前已通報醫療院所，且有長期服用藥物、病情控制穩定，病毒量處於「檢測不出」的範圍，傳染風險相對較低，但隨著此案發生，仍不能忽視背後風險，所以疾管署也緊急啟動專案，協助包括此案發生時，正好位於誠品生活南西店，甚至受到凶器傷害，或本身有傷口，可能受到血液噴濺，但未就醫的民眾。

羅一鈞署長表示，由於帶有病毒的血液，可能噴濺到傷口或黏膜組織（例如眼睛）增加傳染風險，因此有疑慮的民眾，可撥打24小時防疫專線「1922」，會由專人協助轉介到值班的感染科醫師，評估是否進行預防性投藥（PEP），若需預防性投藥，會再將撥打電話的民眾，轉接到相關醫療院所的門急診，以把握在「黃金時間」，也就是暴露後的72小時內完成投藥，降低感染HIV的風險。

預防性投藥 感染風險趨近於零

羅一鈞署長補充，2006年德國柏林也曾發生連續傷人案，33名傷患中有一人也是HIV感染者，後續該國政府部門針對同樣被凶器接觸到的31名傷者進行預防性投藥，沒有人因此感染HIV。他也引用國際數據指出，經由血液暴露感染HIV的機率低於萬分之一，加上該名患者有定期服藥控制病情，因此潛在風險者，若能進行28天的預防性投藥，就可進一步將風險降至趨近於零。

至於民眾可能擔心，潛在風險者若接觸其他民眾，像是家人或大眾運輸的司機等，是否也有同樣的感染風險，羅一鈞署長指出，HIV是離開人體到外部環境後，很快就會死亡的病毒，因此凡是沾有血跡的坐墊、衣物等被人再度接觸，並不會造成更多人感染，包括投入救助傷者的醫護，經評估的感染風險也是極低，但若有疑慮，同樣可向院方的感染管制中心通報。

疾管署籲勿肉搜傷者 最重罰15萬元

潛在風險者追蹤和檢測的部分，羅一鈞說，在預防性投藥前，醫療院所會先檢測被投藥者的身體狀況，於暴露後4到6周及曝後12周，也就是84天各追蹤一次，若民眾於12周的檢驗結果為陰性，就可排除感染風險，疾管署預估此案將持續追蹤12周，約3個月左右。

最後，羅一鈞署長呼籲，基於我國《傳染病防治法》、《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》，不便透露該感染者的性別、年齡及所在醫院等資訊，也希望外界不要隨意揣測，甚至肉搜該傷者與其他在此案受傷的民眾，以保障患者權益，否則胡亂散布個資者，依相關規定可處3萬至15萬元罰緩。

