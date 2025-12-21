隨機傷人案後聚焦兇手恐釀「二次傷害」 專家憂引發模仿犯

【記者黃泓哲／台北報導】北捷隨機傷人案引發社會高度關注，司法精神醫學專家提醒，事件發生後，網路與媒體若過度聚焦加害者，反而可能提高模仿犯風險。台灣司法精神醫學會理事李俊宏在臉書指出，國內外研究早已顯示，大規模隨機暴力行為，幾乎不會只有單一原因，而是個人挫折、人格特質、長期社會孤立、仇恨或極端意識形態，以及致命工具可得性等多重因素交織的結果，在真相尚未釐清前，不宜過早簡化歸因。

李俊宏強調，社會此刻最重要的不是「找兇手動機」，而是「減少傷害、降低風險」。第一步應整合醫療、心理與社會支持資源，協助傷者與家屬盡速復元，同時照顧目擊者、社區民眾與第一線人員，避免心理創傷或二次創傷擴大；另一方面，也要加強公共場所安全與民眾自我保護意識，讓社會情緒逐步安定下來。

針對媒體與社群使用，李俊宏直言，對部分行凶者而言，「被看見、被傳播」可能本身就是動機的一部分。在社群媒體高度發達的時代，暴力事件若被反覆轉傳、敘事化，甚至不自覺地放大或英雄化，對多數人或許影響有限，但對少數正處於心理危機、具有模仿傾向或名聲需求的人，確實可能形成催化效果。他以1999年哥倫拜校園槍擊案為例，後續多起案件的加害者，都曾公開談論或模仿該事件。

因此，李俊宏呼籲，媒體與網友應保持克制，避免反覆使用加害者姓名與正面影像，不播放或轉傳宣言、直播或行動細節，也不要在公開平台討論「哪個環節沒做好」。同時，社群平台應將預告式貼文、崇拜前案、蒐集行動腳本等視為風險訊號，及早通報與介入。他強調，理性思考、避免情緒化定罪與煽動，本身就是一種重要的公共預防行動。

