隨機傷人案後 新北耶誕平安晚會加強戒備 (圖)

體育中心／綜合報導隨著各隊教練團陸續公布明年陣容，今年奪冠失利的中信兄弟教練團動向也備受關注，目前確定中職首位外籍女教練莎菈，以及有運科背景的教練丹尼爾，兩位外籍打擊教練都將確定新賽季不會續任，球團表示目前傾向以本土和亞洲教練為新任打擊教練考量人選；同時未被列入60人保留名單、戰力外選手是否回簽，最快也將有本週有結果。

FTV Sports ・ 5 小時前 ・ 1