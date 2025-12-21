隨機傷人案遭質疑社安網失靈 石崇良：嫌犯非脆弱家庭、藥癮者

衛福部長石崇良。 圖：周煊惠 / 攝

針對台北市19日發生隨機傷人案，造成包括凶嫌在內4死、11傷，外界質疑政府推動多年的社會安全網失靈。衛福部長石崇良今（21日）表示，針對這次不幸事件的背後真正原因仍須釐清，不應短時間內妄自臆測，並指該案嫌犯過去並沒任何蛛絲馬跡，也就是社安網中強調脆弱家庭、藥癮者等提早警示和介入，他強調，政府會重新檢視社安網哪裡還可以做得更好。

石崇良下午前往台北榮民總醫院出席「中華民國公立醫院協會－醫療韌性守護健康台灣研討會」，會後接受媒體聯訪。

針對外界質疑，從鄭捷到本次張文隨機傷人事件，社安網是否仍有破洞？石崇良指出，針對這次的不幸事件，整個社會都在哀傷氣氛當中，但回頭來看社安網，自2018年開始推動，不到10年的時間，專業人力部分已有明顯提升，各地的心理衛生中心也陸續建立，其實對整個社會安定的力量或心理健康促進都扮演很重要角色。

石崇良說，至於這次不幸事件背後的真正原因，還需要更釐清，才能藉由這起事件，政府也重新檢視社安網還有哪裡可以做得更好，不希望在短時間內就妄自臆測，反而做錯、做不準，未來政策該如何調整，各界都很努力，在社安網社工、基層專業人力，大家都盡了最大的力量。

石崇良提到，本次嫌犯過去並沒任何蛛絲馬跡，也就是過去社安網中非常強調的脆弱家庭或藥癮者等提早警示和介入，該個案都完全沒有這些跡象，因此，還需要一點時間釐清個案背後可能的風險因子，再來做檢討。

談及目前傷者狀況，石崇良回應，目前仍有5人住院，加護病房個案都有明顯進步、脫離危險，住院病人主要都是刀傷導致的撕裂傷，也都恢復得很好，後續比較重要的是心理維繫，也都有社工、心理衛生介入，讓受害的民眾能平安，不會留下創傷和後遺症。

針對衛福部昨宣布擴大「心理健康支持方案」，石崇良指出，今年到明年都有心理諮商的計劃，也從過去青少年延伸到成人的部分，專案計劃會持續擴大，一年享3次免費諮商，可與合約醫療機構預約。

石崇良呼籲，媒體報導這類事件時，一定要帶向正面，不要讓整個社會落入低迷氣氛中，對於部分心理韌性比較差的民眾，這其實是另外一個危機事件，呼籲透過「安靜能繫望」5字訣穩定身心。

此外，針對疾管署昨證實，其中一名傷者為HIV（愛滋病）感染者，石崇良表示，昨天1922防疫專線公布後，確實有收到一些電話詢問，多數都是詢問，不了解是否會遭受感染，目前未接獲需要預防性投藥的民眾。

