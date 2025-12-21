隨機傷人案 吳怡農：現在檢討市府警方言之過早

（中央社記者葉素萍台北21日電）台北市發生隨機傷人事件，爭取代表民進黨參選台北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農認為，還不了解整個事件全貌，現在檢討市府與警方作為、言之過早，但緊急應變體系如何更完善值得討論，民眾也應提高警覺。

吳怡農今天出席前總統府發言人Kolas Yotaka新書「禮物：一本關於台灣認同的書」發表會，並在場外接受媒體聯訪。

對於隨機殺人案，吳怡農說，這起不幸的攻擊事件，有諸多面向需要檢討，最重要的是，民眾可以提升整體警覺性，包括在公共場所偶爾放下手機、觀察周遭，出現異樣直接通報，事件發生當下要以保護自己為優先，第一時間離開現場，不要打卡圍觀、影響員警行動。

媒體詢問，嫌犯作案從縱火到隨機殺人長達3小時，警方反應遭外界質疑。

吳怡農說，因為外界還不了解事件全貌，這麼快去檢討市府和警方作為、言之過早，但確實可以討論如何讓官方緊急應變體系做得更完善，比如讓大眾知道嫌犯還在周遭活動，這是政府向社會大眾傳播訊息的重要能力。

吳怡農認為，此時針對個案做太多評論，恐怕不是很負責，但他仍要呼籲，第一、民眾保持警覺心，要有安全意識；第二、政府與警方執行緊急災害應變時，要將公共安全資訊更快且即時轉達給民眾。（編輯：林克倫、楊凱翔）1141221