隨機傷人男有毒品竊盜前科 犯案後「一夜好眠」

男子持足療刀攻擊兩名路人。（圖／東森新聞）





台南昨天（2／3）晚間，在金華派出所前的斑馬線上發生隨機傷人事件，一名男子持足療刀攻擊兩名路人，女子背部穿刺傷，62歲李姓男子腹部刀傷，衝到轉角派出所求救，嫌犯還追上前，五名值班員警衝出來才制伏行凶男子，嫌犯在警局對面的養生館工作，為何突然失控，可能跟最近失戀有關，擔心交保後情緒無法穩定，檢方聲請羈押。

這名行凶的足療師29歲，有竊盜毒品前科，剛到職不到二個月，老闆同事覺得他很溫和，上班總是在睡覺，話不多，一個月前他失戀，近一個星期開始情緒比較不穩，而且還和前女朋友吵架，犯案當時他在休息時間在店外徘徊，突然失控，拿隨身攜帶的足療刀行凶，足療刀就是修腳皮用的，大家都很意外，被他拿來當凶器。

兇手就在派出所斜對面的足療店工作，店內監視器拍下案發前兇手經過櫃檯，走出店外出現在騎樓上，也有人看到他來回踱步，沒多久就發生犯案，不過同事說案發前，他看來一切正常。

足療店店長：「平常的時候，也是溫溫和和，你跟他講什麼，也是回答這樣子，他也就是不會很激進，也沒有攻擊傾向啊，很驚訝啊，怎麼會突然這樣子。」

在同事眼中個性溫和的兇手今年29歲，是足療店的修腳師，有吸毒竊盜前科，一月前與女友分手，情緒不穩看過身心科，吃抗憂鬱藥，難道他是因為感情因素，情緒失控犯案嗎。

足療店店長：「他上個月才和女朋友分手而已，結果就這樣子，他跟我說，他就是從北部下來的，就是跟女友一起下來。」

由於他落網後配合度極差，犯案動機有待釐清，但他持工作用的修腳皮刀犯案，讓同事嚇一跳。其他足療店足療師：「削腳皮的。」

就是這款特製足療師專用的修腳皮刀，側面就很利，加上前面是尖的，其他的足療師說，這個傷人不會輸一般的刀子。

其他足療店足療師：「不只是可以刺，力道稍微一劃的話，是比那個刀子還利。」

修腳皮刀是兇嫌個人物品，通常會放店內，因為他屬於不定時兼職者，才會隨身攜帶修腳皮刀，一般美容器材店不會販售，都是在刀具行特製，不過網路上可以輕易買到，正常的刮腳皮用具變成嫌犯的犯案凶器，任何人都沒想到。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

