隨機傷人男毒品竊盜前科 犯案後竟一夜好眠

這名行凶的足療師29歲，有竊盜、毒品前科，其實剛到職不到二個月，給老闆同事的感覺還滿溫和的，但大家都知道他剛失戀，常和女朋友吵架，也去看身心科吃藥，犯案當時他沒有客人就在店外徘徊，突然失控，讓大家都很意外，他行凶所持的足療刀，其實就是修腳皮用的，沒人想到會被拿來當成凶器。

記者vs.陳姓兇嫌：「為什麼要砍人，為什麼要砍人，為什麼要砍人。」

嫌犯在犯案之前，就在這個按摩店工作，按摩店跟派出所相當近，你可以看到就在對面而已，而當時是在休息的空檔，跟女朋友大吵一架，接著他就出來散心，沒想到越想越生氣，竟然就在前面這個路口，隨機殺人。

兇手就在派出所斜對面的足療店工作，店內監視器拍下，案發前兇手經過櫃檯，走出店外出現在騎樓上，也有人看到他來回踱步，沒多久就發生犯案，不過同事說案發前，他看來一切正常。

足療店店長：「平常的時候也是溫溫和和，你跟他講什麼，也是回答這樣子，他也就是不會很激進，也沒有攻擊傾向啊，很驚訝啊，怎麼會突然這樣子。」

在同事眼中個性溫和的兇手，今年29歲，是足療店的修腳師有吸毒竊盜前科，一個月前與女友分手，情緒不穩看過身心科，吃抗憂鬱藥，難道他是因為感情因素，情緒失控犯案嗎。

足療店店長：「他上個月才和女朋友分手而已，結果就這樣子，他跟我說，他就是從北部下來的，就是跟女友一起下來。」

由於他落網後，配合度極差，犯案動機有待釐清，但他持工作用的修腳皮刀犯案，讓同事嚇一跳。

足療店店長：「他那個工具，是他會隨身攜帶，因為那是他的工作啊。」

修腳皮刀是兇嫌個人物品，因為他屬於不定時兼職者，因此隨身攜帶。

美容器材店業者：「這個不安全太利了，（太利了都不敢賣就對了），對對對。」

美容器材店沒有販售是礙於法規，但從事修足的業者在網路輕易就能買到，誰也沒想到會成為犯案凶器。

