隨機傷人釀4死11傷 張文父母首露面鞠躬下跪道歉

張文父母現身致歉。

27歲嫌犯張文日前從台北車站M7出口一路襲擊至捷運中山站與誠品南西店，造成4死11傷，震驚社會。張文的父母今日首度公開露面，面對鏡頭鞠躬下跪致歉。

張文父母在媒體層層包圍下現身，神情憔悴，面對鏡頭，張父沉重開口致歉：「張文所犯下的那個滔天大禍，對於社會造成嚴重的傷害。以及對受害者及其家屬造成無法彌補的傷害和痛苦。我們想在此，向大家說對不起、對不起。」語畢，兩人深深鞠躬長達約10秒。

鞠躬結束後，張父再次說道：「對不起。那接下來我們會全力配合司法的調查。謝謝各位。」兩人隨即轉身準備離開，現場媒體蜂擁而上，針對外界關注的金流問題提出質疑，包括「斷聯這幾年張文的狀況」、「為什麼一次匯款45萬給兒子」、「是否知道錢被拿去買兇器」等問題。

面對記者連番追問，張文父母全程低頭不發一語，在警方護送上車離去。全案詳細動機與金流流向，仍待檢警進一步調查釐清。





