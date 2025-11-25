隨機刮車！ 酒醉男持利器「狂刮4車」 車主怒「找不到人」

高雄岡山區育才路發生一起隨機刮車，疑似酒醉男子，持利器四處刮車（圖／TVBS）

高雄岡山區育才路發生一起隨機刮車，停在路旁的汽車車身全被刮花，共有4部車遭殃，警方鎖定一名疑似酒醉男子，持利器四處刮車，犯案後徒步離開現場，車主炸鍋急著找兇手討賠償。

監視器拍下的畫面顯示，一名行走不穩的男子在經過路旁停放的汽車時，會刻意停下來，彎腰或蹲低，手部不停在車身上做出筆畫動作。受害車輛全都留下了明顯的白色刮痕，損壞情況嚴重。有車主下班後發現愛車遭到破壞，感到十分無奈，急於找出肇事者。

深色汽車的車門全被刮花，一道道白色線條，出現各種刮痕，車主下班看到好無奈（圖／TVBS）

附近民眾表示，他們下班出來就看到一整排的車子都被刮花，感到非常莫名其妙。另一位民眾則提到，這是該區首次發生這類隨機刮車事件，共有4部車遭到破壞，車身刮痕嚴重。

這起隨機刮車案發生在高雄岡山育才路上，警方調查發現，肇事者在酒後不是回家休息，反而持利器在街上隨機破壞停放的汽車。由於嫌犯是徒步犯案後逃離現場，增加了警方緝捕的難度。警方表示，經調閱周邊監視器，已鎖定一名疑似酒醉男子為犯案嫌疑人，分局將循線追緝到案，並加強案發地周邊的巡邏密度。

雖然嫌犯可能因酒醉而對自己的行為毫無記憶，但仍需為其行為負責，不僅要面對車主們的賠償要求，還可能因此被依刑法毀損罪送辦。這起事件也再次提醒大家，酒後失控行為可能帶來嚴重後果。

