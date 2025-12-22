隨機攻擊事件出現模仿犯 內政部：警方持續偵辦不會停止

記者郭曉蓓／臺北報導

捷運臺北車站、中山區南西商圈19日發生隨機攻擊事件，內政部長劉世芳今（22）日表示，此案與國外、境外較無關係，比較需要注意的是「網路間的模仿犯」；各地警方也會配合刑事局繼續偵辦、不會停止。

立法院內政委員會今日邀集內政部、衛生福利部、交通部、警政署、國家安全會議、國家安全局、法務部就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

劉世芳會前受訪時表示，到目前為止，張文案跟國外、境外比較沒相關，而是網路上出現模仿犯；案發至21日中午已累計20則相關訊息，也已陸續移送地檢署偵辦。不管是恐嚇或威脅，對公眾都是非常大的焦慮和不安，各地警方也會配合刑事局繼續偵辦、不會停止。

警政署長張榮興指出，從案發第一時間至今日上午6時為止，已有發現22件造謠情形，目前已查獲4件，造謠會造成民眾恐慌，非常要不得，將對造謠稱第五縱隊、陸配之子言論咎責、依法處理。