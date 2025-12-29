隨機攻擊事件引關注 陳世凱：3月內研擬防災標準

（中央社記者余曉涵台北29日電）為了防範隨機攻擊發生以及提升相關因應作為，交通部長陳世凱今天表示，3個月內將會討論訂定相關防災標準，讓台鐵、高鐵、捷運、航空站、商港等都比照辦理。

立法院交通委員會今天邀請交通部部長及內政部次長就「元旦假期及春節連假期間交通運輸場站、高鐵台鐵捷運車廂、觀光景區等人潮密集處之安全維護」進行專題報告，並備質詢。

台北捷運在12月19日發生台北車站內及中山站外商圈的隨機攻擊事件，造成4死（含凶嫌）多人輕重傷。為了避免類似事件再度在大眾運輸系統發生，多名立委今天在交通委員會中關心相關議題。

交通部長陳世凱在詢答時說，過去演練主要會以火災與水災為主，人為攻擊的演練頻率不足，交通部鐵道局將在明天下午召開會議，3月個內研議立委提出的相關防災法制標準。

陳世凱表示，各個場站都有設置緊急按鈕，將會檢討設置密度是否不足，明年1月底在台北車站也將舉行聯合防災演練。

此外，陳世凱強調，大眾運輸場站與警政單位都有密切聯繫，事件發生時緊急應變的橫向聯繫應該更要加強，希望在元旦和春節假期時都能讓民眾感到安心，各單位保全也可以細緻化滾動檢討如何配置安全人力。

另外，有委員提議可以運用細胞簡訊系統，在事件發生時即時提醒週遭民眾不要進入危險區域，但目前交通部僅有氣象署與公路局可以發送細胞簡訊，希望要納入大眾運輸。陳世凱回應，透過廣播系統顯然不足，這部分將會檢討討論。（編輯：陳清芳）1141229